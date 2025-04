NordVPN es uno de los servicios que ahora más me interesan, y me podría haber venido muy bien en mi último viaje a Valencia

Nunca le he encontrado una utilidad a las VPN que justifique pagar una suscripción, al menos en lo que a utilidad diaria se refiere, pero hace unos días me hubiese venido muy bien tener una. En mi último viaje a Valencia, estuve en varios restaurantes y bares, y en dos de ellos no tenía cobertura. Ambos contaban con redes WiFi y yo, por ser precavido, no me conecté a ellas—nunca lo hago y, a ser posible, nunca lo haré—.

Las VPN son bastante útiles para estos escenarios. No es la primera vez que me ocurre algo similar, me ha pasado varias veces cuando he viajado y he tenido que trabajar. No considero que sean perfectas, pero las VPN ofrecen un extra de protección de cara a acceder a Internet, como es el caso de hacerlo en una red WiFi Pública o que no conozcamos.

NordVPN ofrece mucho más que un simple servicio de VPN

Y… ¿qué servicios son interesantes? En Xataka Selección hemos mencionado muchos servicios, pero personalmente el que más me interesa es NordVPN. Tiene varios niveles de suscripción que ofrecen más o menos herramientas, y todas ellas, o al menos casi todas, tienen un buen precio mensual. En mi caso, el nivel que más me llama la atención es NordVPN Completo, pero hay cuatro niveles:

NordVPN Completo (suscripción mensual) PVP en NordVPN — 4,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Ahora bien, me interesa el nivel Completo por varias razones. Más allá de contar con la propia herramienta de VPN, el nivel de suscripción ofrece otros añadidos bastante interesantes. En primer lugar, al tener la suscripción podemos contar con una protección contra antimalware y protección avanzada de navegación.

También viene con un bloqueador de anuncios y rastreadores, algo que puede ser muy útil en diversos momentos. Incluye, además, un gestor de contraseñas con escáner de filtración de datos para que podamos tenerlas almacenadas y conocer si se han filtrado o no.

Pero, además de la VPN, el punto más interesante, y en lo que se diferencia a la suscripción de NordVPN Plus, es que viene con 1 TB de almacenamiento en la nube cifrada. Esto es bastante útil si tenemos en mente suscribirnos a otra suscripción en la nube. La diferencia de precio entre NordVPN Plus y NordVPN Completo es pequeña, por lo que el añadido puede sernos de mucha utilidad —a mí me vendría bastante bien, a decir verdad—.

Cabe señalar dos cosas: la suscripción de NordVPN Plus, y la de los demás niveles, cuenta con garantía de devolución de 30 días; si no nos convence es útil. Además, actualmente está de oferta y con la suscripción nos regalan tres meses gratis.

También te pueden interesar estas otras alternativas

Norton 360 Deluxe 2025 |Antivirus 5 Dispositivos|15 meses con renovación automática| Descarga digital Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

McAfee Total Protection para 3 dispositivos, 2025 |12 meses | VPN segura, el software de seguridad incluye antivirus, gestor de contraseñas, supervisión de identidad | Descarga digital Hoy en Amazon — 19,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ben Kolde en Unsplash, NordVPN

En Xataka | Por qué es peligroso conectarse a Wifis públicas y qué debes hacer para protegerte

En Xataka | Antivirus en Windows 11: qué son, diferencias entre gratis y de pago y los mejores para tu PC