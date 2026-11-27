El Black Friday es una buena oportunidad para encontrar dispositivos tecnológicos diferentes a los habituales (tal y como te estamos contando en nuestro directo). Es el caso de la DuckDik Sense, una pulsera inteligente española que ahora se puede comprar rebajada a 79 euros en Amazon.
Duckdik Sense Smart Band sin Pantalla
Una pulsera de actividad con IA y una excelente autonomía
A diferencia de las pulseras de actividad convencionales, la DuckDik Sense prescinde de la pantalla y concentra toda la información en su app para móviles. Desde ella es posible consultar datos como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre o las diferentes fases del sueño. También permite registrar más de 170 actividades deportivas.
Uno de sus principales atractivos es DuckDick Coach, un entrenador con IA que analiza los datos recopilados y ofrece recomendaciones personalizadas sobre actividad física, descanso y recuperación. Además, una de sus principales ventajas es que sus funciones están disponibles sin necesidad de pagar una suscripción mensual.
A todo esto se suma una autonomía de hasta 45 días, según las condiciones de uso, y resistencia al agua con certificación IP68. Eso sí, no tiene GPS integrado ni permite consultar notificaciones desde la muñeca, ya que su objetivo es monitorizar la actividad y el bienestar sin las distracciones de una pantalla.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para pulsera de actividad duckdik sense hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres controlar tu actividad diaria sin tener que llevar un reloj inteligente convencional.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un wearable para consultar notificaciones y ver estadísticas directamente en la muñeca.
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
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