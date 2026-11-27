El Black Friday es una buena oportunidad para encontrar dispositivos tecnológicos diferentes a los habituales (tal y como te estamos contando en nuestro directo). Es el caso de la DuckDik Sense, una pulsera inteligente española que ahora se puede comprar rebajada a 79 euros en Amazon.

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Una pulsera de actividad con IA y una excelente autonomía

A diferencia de las pulseras de actividad convencionales, la DuckDik Sense prescinde de la pantalla y concentra toda la información en su app para móviles. Desde ella es posible consultar datos como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre o las diferentes fases del sueño. También permite registrar más de 170 actividades deportivas.

Uno de sus principales atractivos es DuckDick Coach, un entrenador con IA que analiza los datos recopilados y ofrece recomendaciones personalizadas sobre actividad física, descanso y recuperación. Además, una de sus principales ventajas es que sus funciones están disponibles sin necesidad de pagar una suscripción mensual.

A todo esto se suma una autonomía de hasta 45 días, según las condiciones de uso, y resistencia al agua con certificación IP68. Eso sí, no tiene GPS integrado ni permite consultar notificaciones desde la muñeca, ya que su objetivo es monitorizar la actividad y el bienestar sin las distracciones de una pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pulsera de actividad duckdik sense hoy ✅ LO MEJOR Su increíble autonomía de hasta 45 días.

No tener que pagar suscripciones. ❌ LO PEOR Al no tener pantalla, hay que recurrir al móvil para ver los datos.

No muestra notificaciones de tu smartphone. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres controlar tu actividad diaria sin tener que llevar un reloj inteligente convencional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un wearable para consultar notificaciones y ver estadísticas directamente en la muñeca.

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Imágenes | DuckDik

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