Si buscas unos auriculares inalámbricos pequeños, cómodos y con una buena integración en el ecosistema Apple sin tener que pagar lo que cuestan unos AirPods, el Black Friday es un buen momento para conseguirlos. Ahora, en Amazon, tienes rebajados los Beats Solo Buds, que están casi a mitad de precio, pasando de costar 89,95 a 49 euros.

Unos auriculares con compatibilidad total con iOS y Android

Uno de los grandes reclamos de los Beats Solo Buds es su formato minimalista: cuentan con el estuche más pequeño fabricado por la marca hasta la fecha, pensado para llevarlos en cualquier bolsillo sin que abulten.

Para lograr este tamaño tan reducido, Beats prescinde de batería interna en el estuche y concentra la autonomía directamente en los auriculares, alcanzando hasta 18 horas de reproducción continua con una sola carga.

Además, gracias a la carga rápida Fast Fuel mediante USB-C, con apenas cinco minutos conectados ofrecen hasta una hora extra de música, permitiendo incluso recargarlos desde el propio teléfono o portátil.

En el apartado sonoro apuestan por una arquitectura acústica personalizada con transductores de doble capa que reducen la distorsión y ofrecen el perfil equilibrado y con pegada característico de Beats.

Al ser un modelo intraurales, incluyen almohadillas de silicona en cuatro tamaños para lograr un buen sellado pasivo y comodidad durante horas, además de micrófonos diseñados con un algoritmo de reducción de ruido para llamadas más nítidas.

Al pertenecer a Apple, ofrecen emparejamiento con un solo toque, sincronización automática con tu cuenta de iCloud y compatibilidad con la red Buscar de iPhone, pero también con dispositivos Android (a través de la app oficial de Beats y Encontrar mi dispositivo de Google). Por último, destacar su conectividad Bluetooth Class 1 de largo alcance y controles físicos personalizables en cada auricular.

⚡ EN RESUMEN: oferta para auriculares beats solo buds hoy ✅ LO MEJOR Autonomía sobresaliente en los propios auriculares.

Su estuche de tamaño reducido. ❌ LO PEOR No cuentan con cancelación activa de ruido ni modo transparencia.

El estuche no acumula carga extra. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares inalámbricos ligeros, discretos y con muy buena autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Viajas mucho en transporte público o avión y consideras imprescindible la cancelación activa de ruido.

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