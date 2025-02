Una Nintendo Switch súper barata, el Kindle todo en uno recibe su primer descuento y más: Cazando Gangas

En unos días se celebrará San Valentín, y las tiendas, como cada año, han querido aprovechar para lanzar algún que otro descuento durante sus nuevas campañas orientadas, sobre todo, en esta fecha tan señalada. Hay de todo: desde dispositivos de Amazon que han vuelto a bajar de precio hasta otros de Apple, de Nintendo e incluso de LEGO.

Fire TV Stick 4K + mando Luna

Amazon ha bajado los precios de muchos de sus dispositivos, algunos incluso se pueden encontrar en packs al estar orientados a cumplir una misma, o parecida, función. Tras el anuncio de la compatibilidad de los Fire TV Sticks (4K y 4K Max) con Game Pass, el combo que reúne el Fire TV Stick 4K Max con el mando Luna es perfecto para disfrutar de los videojuegos en la nube sin necesidad de tener un ordenador o una consola. El pack ha bajado ahora hasta los 99,98 euros, pero si queremos pagar un poco menos también está disponible el pack del Fire TV Stick 4K con el mando Luna por 87,98 euros.

Fire TV Stick 4K Max + mando Luna Hoy en Amazon — 99,98 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LEGO Icons de El Señor de los Anillos

Los sets de LEGO que son exclusivos de una (tienda oficial) o dos tiendas (tienda oficial y proveedor), suelen tener como mucho un descuento del 15 o 20%. Es por ello que la nueva rebaja del set Rivendel, de El Señor de los Anillos, es interesante si llevamos un tiempo esperando un buen precio. En Amazon ahora se puede encontrar por 423,99 euros, rozando su precio mínimo por una diferencia de poco más de dos euros. Se trata de un set grande, que incluye 15 minifiguras y un total de 6.167 piezas. Nada mal para ser uno de los mejores sets de la colaboración entre LEGO y El Señor de los Anillos.

Kindle Scribe

El año pasado Amazon lanzó una nueva generación de algunos Kindle, siendo el Kindle Scribe uno de los más completos e interesantes si queremos tener un eReader que integre una pantalla muy generosa en cuanto a tamaño. Por 364,99 euros tenemos un lector de libros con pantalla de 10,2 pulgadas que aprovecha muy bien sus marcos, su grosor es súper delgado y es ideal tanto para leer como para tomar notas (viene con su propio lápiz para hacerlo).

Kindle Scribe (2024) Hoy en Amazon — 364,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular)

Aunque no es el reloj inteligente más actual de Apple, el Apple Watch Series 9 ha bajado bastante de precio en su versión GPS + Cellular. Amazon ahora lo tiene más barato que nunca en color rosa claro, y se puede encontrar en la tienda por 429 euros. Su pantalla LTPO OLED ofrece un brillo máximo de 2.000 nits, cuenta con almacenamiento interno para guardar música y viene con bastantes sensores para monitorizar la actividad física.

Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch 2 está más cerca que nunca, pero eso no quiere decir que dar el salto a la actual generación (Nintendo Switch) no sea recomendable. Últimamente estamos viendo muy buenos descuentos en la consola híbrida, y esta vez le ha tocado el turno a la Nintendo Switch Lite, el modelo completamente portátil. AliExpress tiene la consola por 147,89 euros. Cabe aclarar que se trata de la Switch de Japón o Hong Kong: la única diferencia es el cargador, que no es el europeo; para todo lo demás la consola es idéntica a la que se puede encontrar en otras tiendas, ya que no hay bloqueo regional.

