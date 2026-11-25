El precio de los móviles se ha disparado por la crisis de la memoria RAM, pero afortunadamente podemos encontrara algunos smartphones que se siguen manteniendo con precios comedidos, sobre todo ahora durante el Black Friday. Si queremos un móvil que no sobrepase los 300 euros, el Nothing Phone (4b) es una de las mejores opciones de compra ahora que ha bajado hasta los 299 euros.

Nothing Phone (4b) (8 GB, 128 GB) PVP en Amazon — 299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mantiene el particular diseño de los móviles Nothing

El Nothing Phone (4b) es un móvil que, pese a ser considerado como económico dentro de la marca, mantiene el particular diseño que hemos visto en otros modelos más caros. De hecho, hasta incorpora el Glyph Bar, aunque en esta ocasión se sitúa a la derecha de las cámaras y, pese a que no es tan espectacular como en otros modelos de Nothing, la utilidad se mantiene para cuando recibimos notificaciones o para avisos de la batería, entre otros.

Respecto a su tamaño, hablamos de un móvil que incorpora una pantalla AMOLED con diagonal de 6,77 pulgadas y que alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz. También viene con el procesador Snapdragon 6 Gen 4 de Qualcomm junto con una configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

El software está muy bien pulido y su batería de 5.200 mAh aguanta bastante bien ofreciendo una autonomía aproximada de un par de días, aunque depende mucho del uso que le demos al móvil. Además, incorpora un sensor principal bastante solvente, algo destacable teniendo en cuenta el rango de precio en el que se mueve.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Nothing Phone (4b) hoy ✅ LO MEJOR Su diseño , sobre todo el de la parte trasera.

, sobre todo el de la parte trasera. Ofrece una buena autonomía .

. Su cámara principal es muy solvente. ❌ LO PEOR Viene con 128 GB de almacenamiento interno .

. La carga rápida es de 33W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil por debajo de los 300 euros que cuente con buena batería y que tenga un buen diseño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a guardar muchas fotos, vídeos y archivos y quieres hacerlo en local, ya que los 128 GB se te van a quedar cortos en poco tiempo.

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Imágenes | Pepu Ricca, Nothing

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