Mi MacBook Pro M1 se me hace algo pequeño y tengo un candidato para sustituirlo: este MacBook Air M3 que acaba de desplomarse a mínimo

Siempre he sido usuario de Windows, tanto en equipos de sobremesa como en portátiles. Ya sea para jugar como para trabajar. Sin embargo, cuando Apple lanzó sus equipos con chip M1 aproveché para hacerme con un MacBook Pro M1 rebajado y no puedo estar más contento con la decisión. Sin embargo, a día de hoy su pantalla se me hace algo pequeña y el MacBook Air M3 (en Amazon por 1.689 euros) se posiciona como el principal candidato para sustituirlo.

Lo encontramos disponible en dos tamaños, varias configuraciones de memoria y diferentes colores

Por rendimiento, a mi MacBook Pro M1 (de 8 GB de RAM y 256 GB de SSD) aún le queda cuerda para rato. Hasta el momento, no he encontrado tarea donde no rinda como se espera. Ni tampoco noto achaques en la duración de su batería, que me da para una jornada de trabajo (y a veces más) sin tener que pasar por la toma de corriente. Sin embargo, su panel de apenas 13 pulgadas se me antoja algo pequeño y me gustaría dar el salto a las 15 pulgadas. Momento en que entra en juego el actual MacBook Air M3.

Este portátil, que encontramos en dos tamaños (13,6 y 15,3 pulgadas), se antoja como la opción perfecta para dar ese salto. El cual aún no he dado por presupuesto: ya puestos, me gustaría pasar a una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD para alargar lo máximo su vida útil. Sin embargo, dicha configuración se me va de precio, por lo que sigo posponiendo su compra... hasta (quizá) ahora, gracias a esta oferta de Amazon.

Aunque en apenas unas semanas tendrá lugar un nuevo Black Friday, Amazon ya tiene rebajado el MacBook Air M3 de 15 pulgadas en su modelo gris espacial con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD: de los más de 1.800 euros que cuesta habitualmente, ahora se ha desplomado a 1.689 euros. Su precio mínimo histórico y una ocasión ideal para hacerse con él. Eso sí, su stock es limitado y habría que darse prisa.

De llegar a tiempo, nos llevamos a casa un equipazo con autonomía que promete las 18 horas de uso con una sola carga, una pantalla de grandes dimensiones con una gran nitidez, una potencia de hasta 1,6 veces más que el que ofrece el chip M1 y la posibilidad de usar con varios monitores externos. Sin olvidarnos de su gran baza: un peso mínimo y unas dimensiones reducidas perfectos para llevarlo siempre en la mochila.

