Las mejores ofertas de AliExpress en móviles hoy, 13 de octubre: hay teléfonos Xiaomi, Samsung, Realme y más

Las promos de AliExpress se han convertido en una buena alternativa para renovar dispositivos y ahorrar por el camino. Hace unas horas os traíamos varias ofertas interesantes en dispositivos muy variados, pero en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en teléfonos móviles y lo cierto es que hay donde elegir. Pero antes, los cupones de descuento de esta promo.

Descuento compra mínima cupón 1 2 euros 19 euros WOES02 7 euros 59 euros WOES07 13 euros 109 euros WOES13 29 euros 239 euros WOES29 39 euros 329 euros WOES39

Estos cupones de descuento son muy limitados y se van agotando a medida que otros usuarios los van utilizando. De entre todos los móviles que hay disponibles actualmente, os hemos seleccionado cinco muy variados que se quedan a un buen precio con el descuento.

Xiaomi 17T por 459,52 euros con el cupón 'WOES39', un teléfono con buen sistema de cámaras y 6.500 mAh de batería.

por 459,52 euros con el cupón 'WOES39', un teléfono con buen sistema de cámaras y 6.500 mAh de batería. Galaxy A57 por 331,85 euros con el cupón 'WOES39', el mejor móvil de gama media de Samsung.

por 331,85 euros con el cupón 'WOES39', el mejor móvil de gama media de Samsung. Honor Magic 8 Pro por 776,58 euros con el cupón 'WOES39', potente y con una cámara telefoto de 200 megapíxeles.

por 776,58 euros con el cupón 'WOES39', potente y con una cámara telefoto de 200 megapíxeles. Xiaomi POCO F8 Ultra por 569,71 euros con el cupón 'WOES39', alternativa más económica al nuevo F9 Ultra.

por 569,71 euros con el cupón 'WOES39', alternativa más económica al nuevo F9 Ultra. Realme GT 8 Pro por 619,78 euros con el cupón 'WOES39', con una batería de 7.000 mAh.

Xiaomi 17T

El primero de estos móviles es el Xiaomi 17T, un dispositivo con pantalla de 6,59 pulgadas compatible con Dolby Vision y HDR10, por lo que es ideal para ver contenido multimedia. Además, cuenta con un sistema de cámaras firmado por Leica donde tenemos un sensor telefoto con zoom óptico 5x. Su batería es de 6.500 mAh y tiene 12 GB de RAM. Nos podemos hacer con él por 459,52 euros con el cupón 'WOES39'.

Galaxy A57

Seguimos con el Galaxy A57, un dispositivo de gama media ideal si buscas un móvil de Samsung y te gusta su ecosistema. El dispositivo es ligero (pesa 179 gramos), cuenta con pantalla de 6,7 pulgadas y esta versión tiene 8 GB de memoria RAM junto a 128 GB de almacenamiento. Su batería es de 5.000 mAh y en este caso, el fabricante coreano ofrece seis años de actualizaciones garantizadas. Sale por 331,85 euros con el cupón 'WOES39', el mejor móvil de gama media de Samsung.

Honor Magic 8 Pro

El siguiente dispositivo es un móvil de gama alta y se trata del Honor Magic 8 Pro 5G. Es un dispositivo con un rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 (y a sus 12 GB de RAM), contando además con una pantalla de 6,71 pulgadas con un brillo pico de 6.000 nits. Lo que más destaca del mismo es su sistema de cámaras (especialmente, por su sensor telefoto), pero también por su batería de 6.270 mAh con carga rápida de 100 W. Sale por 776,58 euros con el cupón 'WOES39'.

POCO F8 Ultra

Es cierto que ya está disponible el nuevo POCO F9 Ultra, pero todavía tiene un precio elevado. Si buscas una alternativa más económica, el POCO F8 Ultra sigue siendo una opción a destacar este 2026, especialmente ahora que sale por 569,71 euros con el cupón 'WOES39'. Es un dispositivo potente, con una pantalla de 6,85 pulgadas que se ve muy bien y que cuenta con un sistema de cámaras que cumple con buena nota. Además, cuenta con una batería de 6.500 mAh.

Realme GT 8 Pro

Y cerramos con otro móvil de gama alta como es el Realme GT 8 Pro, disponible ahora mismo por 619,78 euros con el cupón 'WOES39'. Es otra opción con un rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 que también dispone de una pantalla de 6,79 pulgadas con 144 Hz, lo que la hace ideal para jugar. Además, su sistema de cámaras también rinde a muy buen nivel y cuenta con una batería de 7.000 mAh.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Samsung, Honor, Realme

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores móviles pequeños 2026: qué teléfono compacto comprar y 9 modelos recomendados