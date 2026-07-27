Mejores cámaras instantáneas: cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad-precio

La fotografía ha evolucionado mucho en los últimos años, hasta el punto de que cada vez hay menos gente que lleva una cámara dedicada. Los smartphones le han ganado mucho terreno, gracias a la comodidad que ofrecen. Sin embargo, todavía quedamos algunos nostálgicos a los que no solo nos gusta hacer fotos con una cámara, sino que también queremos tenerlas impresas en apenas unos segundos. Para eso, las cámaras instantáneas son la mejor opción, y nuestra favorita actualmente es la Instax Mini EVO.

Se trata de una cámara híbrida que cuenta con una pantalla LCD de 3 pulgadas. Esto facilita mucho la toma de las fotos, ya que prácticamente el resto de modelos requieren utilizar la lente clásica para encuadrarlas. Integra un sensor digital de 1/5 pulgadas con resolución 2560 x 1920 píxeles, lo que se traducirá en unas fotos fantásticas. Sobre todo si tenemos en cuenta los 10 modos de lente que incluye, que, junto a los 10 efectos de película, nos ofrecen un total de 100 combinaciones creativas. Por lo que es una cámara para el que le encante experimentar.

Un detalle importante es que cuenta con conexión Bluetooth, lo que permite utilizarla como impresora inalámbrica desde nuestro teléfono. Además, cuenta con memoria interna para almacenar hasta 45 imágenes, con la posibilidad de ampliar la capacidad gracias a tarjetas micro-SD. Y por si fuera poco, incluye una batería recargable mediante USB-C.

Los destacados

Modelos Perfectas para ti Lo mejor Lo peor Precio desde instax Mini EVO Si quieres lo mejor de dos mundos: control digital, diseño retro prémium y la magia del papel Instax sin malgastar foto. Es tanto cámara como impresora para el móvil. Además, cuenta con una pantalla LCD que permite controlar mejor las fotos. Es el modelo con el precio más elevado de la lista. Además, se pierde ese "encanto" de las cámaras instantáneas. 199,00 € Polaroid Now Generación 3 Si eres purista y amante del estilo vintage que busca el icónico formato cuadrado de gran tamaño. El formato de papel grande i-Type. Además, cuenta con un sistema automático de 2 lentes. El precio del papel por foto es el más elevado de la lista. 101,66 € Polaroid Go Generación 2 Si eres amante de Polaroid y buscas algo con mayor portabilidad. Es una cámara bastante compacta y se recarga mediante USB-C. El papel de impresión es algo pequeño. 73,01€ Instax Mini 12 Si buscas la opción más económica de la lista. Es muy fácil de usar y muy económica. Funciona mediante 2 pilas AA. 79,90 € KODAK Printomatic Si además de fotos instantáneas, también buscas que lleven adhesivo para pegarlas. Es capaz de imprimir fotos con adhesivo. La calidad de impresión es menor a la de otras opciones. 68,99€ KODAK Mini Shot 3 ERA Si buscas una opción con un formato cuadrado y una gran representación de color. Hace uso de la sublimación 4PASS para imprimir, lo que se traduce en una gran nitidez. El proceso de impresión tarda más que el de otras cámaras. 99,99 €

Por qué destacan

Todas las cámaras de fotos cuentan con una serie de características que son fundamentales para saber qué podemos esperar de ellas. Las cámaras instantáneas no son ninguna excepción, y a continuación os vamos a hablar de lo que debéis mirar antes de elegir un modelo concreto.

Tipo de cámara. Actualmente, podemos encontrar dos tipos diferentes de cámaras instantáneas: las analógicas y las híbridas.

Cámaras analógicas: Son las cámaras de toda la vida, en las que la luz entra directamente a través del objetivo, expone el papel fotográfico y unos rodillos internos presionan el cartucho para revelar la foto. Son modelos que ofrecen la experiencia más clásica de disparar y capturar, además de ser las más económicas. Sin embargo, tienen el inconveniente de que no hay forma de arreglar una foto mal encuadrada, con poca iluminación o donde salgamos con los ojos cerrados.

Cámaras híbridas: En este caso, son cámaras que combinan la experiencia de una cámara instantánea, pero haciendo uso de un sensor digital, lo que a su vez permite que podamos guardar las fotos en el teléfono o una memoria interna. Suelen incorporar una pantalla LCD como las cámaras digitales, lo que facilita el encuadre. Además, también permiten imprimir cualquier foto, incluso las que tengamos guardadas en nuestro móvil. El mayor inconveniente es que se pierde ese "encanto" de inmortalizar un momento concreto, salga como salga.

Formato de foto. Este es uno de los factores más importantes a la hora de decantarse por un modelo u otro. El formato determina el tamaño y forma de las fotografías que imprimirá nuestra cámara, y tendrá una incidencia directa en el coste de cada impresión. Actualmente hay 3 tipos de formatos:

Formato rectangular: Es el más popular del mercado. Tiene esa forma de "tarjeta de crédito" alargada que es perfecta para llevar en la cartera o en la funda del móvil. La imagen suele tener unas dimensiones de 6,2 x 4,6 cm, y la ventaja es que las cámaras que apuestan por él suelen ser bastante compactas y baratas.

Formato cuadrado: Este formato está más pensado para los que buscan un acabado "tipo Instagram". Al contar con unas dimensiones simétricas (6,2 x 6,2 cm o 7,9 x 7,9 cm), es más equilibrada para composiciones artísticas. Además, es perfecto para escribir fechas en los marcos. El único problema es que suelen ser las películas más caras.

Formato panorámico: Este es el mejor para aquellos a los que les guste fotografiar paisajes, grupos grandes de personas, viajes y más. Gracias a sus dimensiones de 6,2 x 9,9 cm, permite que entre más información en la foto final. El único problema es que las cámaras de este tipo suelen ser más voluminosas y pesadas.

Coste por disparo. Directamente relacionado con el punto anterior está el coste por disparo o foto. Uno de los factores más importantes a la hora de decantarnos por una cámara de fotos instantánea es saber cuánto cuesta cada recambio. Como hemos visto, esto puede depender directamente del tamaño de la foto. Las más caras suelen ser las fotos cuadradas de 7,9 x 7,9 cm, que son las que utiliza Polaroid en algunos de sus modelos. Otro factor importante es si son fotos con o sin pegatina, ya que hay cámaras que imprimen sobre este tipo de papel. Puede parecer algo menos importante, pero a fin de cuentas es fundamental saber cuánto nos costará hacer cada foto, especialmente porque quizás nos interese hacer una inversión un poco mayor en un determinado tipo de cámara, si eso nos va a ahorrar dinero a la larga.

Control de exposición y modos. Como en toda cámara, el control de la exposición es uno de los factores más importantes a la hora de decantarnos por un modelo u otro. No obstante, en las cámaras instantáneas es todavía más importante, ya que será lo que llegue a marcar la diferencia entre tener una foto en buenas condiciones o totalmente quemada. Algunas cámaras cuentan con un sistema de exposición automática, por lo que no deberemos preocuparnos demasiado. Sin embargo, otros modelos cuentan con un sistema "manual", que debemos ajustar dependiendo de la luz que haya. Por regla general, es la propia cámara la que identifica cuál es la exposición necesaria, aunque hay veces que puede dar algún mal resultado y quemar nuestra foto. Además, es imprescindible que cuente con flash integrado.

Otro aspecto interesante a valorar es la cantidad de modos que incluyen este tipo de cámaras. Algunas de ellas ofrecen modos personalizados para determinadas fotos concretas, como pueden ser paisajes, macro o interiores. Además, también hay modelos que cuentan con opciones como aplicar filtros directamente sobre las fotos.

Diseño y batería. Lo que muchas veces buscamos con una cámara instantánea es tener un dispositivo compacto capaz de imprimir nuestras fotos al momento. Por eso es importante ser conscientes del diseño de un modelo concreto antes de decantarnos por él. Concretamente, existen tres tipos de cámara: compactas, de formato medio y de formato Wide o Retro. Las más populares son las primeras, ya que son opciones "de bolsillo" que permiten una mayor portabilidad.

La batería también es otro punto trascendental a la hora de decantarse por un modelo u otro. Hay algunos modelos que apuestan por pilas AA o CR2, mientras que otros integran baterías recargables. Esto depende más de gustos, aunque nuestra recomendación es optar siempre por un modelo que funcione con baterías. Es cierto que los modelos con pilas dan una mayor versatilidad a la hora de quedarnos sin energía, pero implican un mayor gasto. Y si somos lo suficientemente previsores, con un modelo con baterías deberíamos tener para todas las fotos que deseemos.

Otras opciones a considerar

Polaroid Now Generación 3. Es la opción perfecta para los que quieren fotos de mayor tamaño.

Lo que más destaca de este modelo de Polaroid es el formato de su película. Gracias al tamaño i-Type, nos ofrece unas fotos de 7,9 x 7,9 cm, lo que las convierte en las más grandes de la lista. Por tanto, es el modelo por el que decantarse si esto es algo que os importa por encima de otros factores.

Cuenta con un sistema de enfoque automático de doble zona, además de un fotómetro mejor situado que generaciones pasadas, lo que ofrece una exposición más precisa. De hecho, cuenta con un modo de doble exposición, además de con un temporizador de 9 segundos, lo que la hace ideal para selfies.

Polaroid Go Generación 2. Es la cámara con formato de película química más pequeña del mercado.

Al contrario que en el caso anterior, las fotos de este modelo tienen un tamaño considerablemente más pequeño (4,7 x 4,6 cm). En este caso, monta un objetivo focal equivalente a 34 mm y con un sistema de exposición automática que regula la velocidad de obturación desde 1/300 hasta 1 segundo.

Incluye un espejo frontal, lo que nos permitirá tomar mejores selfies que con otros modelos del mercado. Además, al contrario que otras cámaras de este rango de precio, se carga mediante cable USB-C.

Instax Mini 12. Es la cámara perfecta para el que quiere iniciarse en el mundillo o no gastar mucho dinero.

En este caso estamos ante una cámara totalmente analógica, cuyo funcionamiento es tan sencillo como apuntar y disparar. Cuenta con un sistema de exposición automática para que tan solo tengas que preocuparte de disparar, al contrario que otras generaciones anteriores.

Un detalle interesante es su modo "Primer plano", que está pensado para que podamos hacer selfies con un buen resultado. Además, incluye un pequeño espejo al lado de la lente para poder controlar si nos estamos enfocando correctamente.

KODAK Printomatic. Es la cámara perfecta si queremos pegar las fotos que imprimamos.

Lo que hace especial a esta cámara es que cuenta con una película que, además de permitir revelar las fotos, también cuenta con un adhesivo trasero. Esto nos permitirá pegarlas cuando y donde nosotros deseemos, por lo que es perfecta para hacer un álbum o una libreta personalizada.

Su sensor digital tiene una resolución de 5 MP, aunque lo más interesante es la ranura para tarjetas microSD. Al instalar una, seremos capaces de guardar en la memoria las fotos que realicemos, lo que significa que también es el modelo híbrido más económico de la lista.

KODAK Mini Shot 3 ERA. Una cámara híbrida con una buena resolución con función de impresión digital.

Lo que más destaca de este modelo es que, además de las fotos tomadas con ella, también nos permite imprimir otras fotografías que hayamos realizado con nuestro móvil. Al hacer uso de la tecnología de sublimación térmica 4PASS, la calidad de la imagen es superior a la de otros modelos. Además, ofrece un formato de 7,6 x 7,6 que es bastante atractivo.

Su lente de 13 megapíxeles permite tomar fotos de una calidad fantástica. Y gracias a su aplicación, podemos modificar o ajustar las fotos tomadas con una serie de filtros antes de imprimirlas.

Configuraciones y extras

Como ocurre con todas las cámaras fotográficas, hay veces que es necesario acompañarlas de algún que otro accesorio adicional para sacarles todo el partido. En este sentido, las cámaras instantáneas no son ninguna excepción, y también cuentan con algunos compañeros "inseparables".

Enganches para la correa de cuello. Las cámaras instantáneas suelen caerse con facilidad si solo se sujetan de la muñeca. Tener un buen punto de anclaje para colgarla mejora mucho la seguridad durante su uso. Además, hace que sea más cómoda de transportar.

Trípode. Si vamos a hacer fotos solos o en pareja, es fundamental acompañar la cámara de un trípode. De este modo no tendremos que depender de nadie, y podremos tener un control total de las fotos que hagamos. Además, nos aseguraremos de que las fotos salgan lo más estables posible, evitando el "tembleque" de las manos.

Espejo para selfies. Estos pequeños accesorios se pueden poner en el objetivo de la cámara, añadiendo un pequeño espejo en su zona lateral. De este modo, podremos saber a ciencia cierta si estamos encuadrando bien la foto cuando nos hagamos un selfie.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tardan en revelarse las fotos instantáneas?

El tiempo de revelado depende directamente de la marca del papel fotográfico:

Fujifilm Instax: Tarda aproximadamente entre 90 segundos y 2 minutos en revelar la imagen por completo.

Tarda aproximadamente entre en revelar la imagen por completo. Polaroid: Requiere algo más de tiempo, habitualmente entre 10 y 15 minutos.

¿Hay que agitar la foto mientras se revela?

No. Agitar la foto es un mito heredado del cine o de antiguas películas de los años 70. Hoy en día, agitarla o doblarla mientras el químico está reaccionando puede crear ondulaciones en la imagen o arruinar los colores. Lo ideal es dejarla reposar boca abajo sobre una superficie plana o guardarla en un lugar oscuro (como un bolsillo) mientras se procesa.

¿Cuánto dura un paquete de fotos cargado dentro de la cámara?

Una vez que abres el paquete de papel fotográfico y lo colocas dentro de la cámara, es recomendable gastarlo en un plazo de 1 a 2 meses. La película fotográfica es sensible a la humedad y a los cambios de temperatura, por lo que dejar un carrete sin usar durante medio año dentro de la cámara puede alterar los colores o hacer que la imagen pierda contraste.

¿Se pueden pasar las fotos de una cámara instantánea al móvil?

Depende del tipo de cámara:

En cámaras 100 % analógicas: No es posible de forma digital directa. Para guardarlas en el móvil tendrás que escanearlas (existen aplicaciones gratuitas muy buenas para ello, como PhotoScan de Google o las apps oficiales de Polaroid e Instax).

No es posible de forma digital directa. Para guardarlas en el móvil tendrás que (existen aplicaciones gratuitas muy buenas para ello, como PhotoScan de Google o las apps oficiales de Polaroid e Instax). En cámaras híbridas: Sí. Al contar con conexión Bluetooth y pantalla digital, permiten enviar la imagen directamente al teléfono para guardarla o compartirla en redes sociales.

¿Afectan los escáneres de los aeropuertos a la película instantánea?

Sí, la radiación X puede velar las fotos. Los escáneres de equipaje de mano y, sobre todo, los nuevos escáneres CT de los aeropuertos pueden dañar los cartuchos de película no revelados.

¿Se estropean las fotos si abro la tapa trasera de la cámara?

Sí. Las fotos instantáneas son extremadamente sensibles a la luz. Si abres la tapa de la cámara cuando todavía te quedan fotos en el cartucho, la luz ambiental velará (quemará por completo) al menos las 2 o 3 primeras fotos del paquete, dejándolas inservibles y totalmente blancas.

Recomendación final

Aunque el mercado ofrece muchas opciones, con resultados bastante diferentes entre sí, nuestra opción favorita es la Instax Mini EVO. Al tratarse de una cámara híbrida, nos ofrece una versatilidad asombrosa, muy por encima de modelos como la Instax Mini 12 o la Polaroid Go Generación 2.

La posibilidad de permitir imprimir las imágenes de la galería de nuestro móvil ya es motivo más que suficiente para interesarse en ella. Pero si a eso le sumamos la cantidad de opciones que ofrece entre los modos de lente y de película, es una opción perfecta para liberar nuestro lado creativo.

El hecho de que cuente con batería recargable en lugar de con pilas también es algo a destacar. Como ya dijimos antes, las pilas permiten que podamos cambiarlas en cualquier momento, pero la batería es algo que nos ahorra dinero con el paso del tiempo. Además, si somos previsores, no deberíamos tener ningún problema durante toda una jornada.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Instax, Polaroid, Kodak, Jakob Owens en Unsplash

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