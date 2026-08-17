El mejor robot aspirador para casas con alfombra, ahora de oferta a precio mínimo y con opción a financiarlo a dos años

Si te has decidido a comprar un robot aspirador y quieres algo muy completo que te ayude a tener más tiempo libre y no tener que dedicarlo tanto a la limpieza, hay muchísimas opciones de compra. Si tienes alfombras en casa, no tantas. No todos ofrecen una buena experiencia en estas situaciones, salvo una que nos ha encantado y que ahora mismo puedes comprar de oferta en Amazon: el modelo Roborock Saros 20 que ha bajado hasta los 999 euros, el mínimo histórico hasta el momento.

Un robot aspirador que cumple con la limpieza de la casa, tengas o no alfombras

El Roborock Saros 20 que tenemos disponible ahora mismo de oferta en Amazon viene en un kit que incluye varios accesorios o recambios: un par de bolsas y un par de mopas.

En lo que se refiere al Roborock Saros 20, se trata de un modelo con base de autovaciado que es capaz de aspirar y fregar. De hecho, tiene cuatro modos de aspiración (silencioso, normal, turbo y máximo) y 30 niveles de dosificación de agua para la función de fregado.

También tiene una tecnología que le permite detectar alfombras de hasta tres milímetros, para lo que retira las mopas evitando que mojen la alfombra. Funciona especialmente bien en alfombras finas y medianas dejándolas impolutas.

Además, cabe añadir que este robot aspirador tiene autonomía para rato al estar preparado para hogares de tamaño grande. En un piso de 70 metros cuadrados, por ejemplo, puede limpiar más de tres veces. También cabe añadir que la app para smartphones es completísima ofreciendo una gran personalización a la hora de realizar cada limpieza.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Roborock Saros 20 Kit hoy ✅ LO MEJOR Funciona especialmente bien en casas con alfombras.

La app es muy completa: puede abrumar ver tanta opción, pero en cuanto la dominamos permite personalizar mucho cada limpieza. ❌ LO PEOR El pelo de animal no lo recoge tan bien como otros modelos.

Su precio es muy elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso o una casa con alfombras y buscas un robot aspirador que cumpla a la perfección con lo que ofrece: una buena experiencia en la limpieza de la casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes uno o varios animales en casa que sueltan mucho pelo. Este modelo no trae unos cepillos idóneos para este tipo de viviendas.

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Imágenes | Eva R. de Luis, Roborock

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