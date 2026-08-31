El mejor momento para comprar la Switch 2 es hoy, no mañana: Nintendo está a punto de subir su precio

La crisis de la RAM está afectando a los fabricantes y muchos de sus dispositivos están subiendo de precio como la espuma. La industria del videojuego ha visto subir de precio la generación actual de consolas y la Nintendo Switch 2 no es ninguna excepción. El mejor momento para comprar la consola es hoy y no mañana. El motivo es que ahora mismo cuesta 469 euros, y este precio (al menos el oficial) dejaremos de verlo a partir de ahora.

El mejor momento es hoy

Como ya anunció Nintendo hace unos cuantos meses, a partir del 1 de septiembre la Nintendo Switch 2 pasa de costar de 469 euros a 499 euros. Hablamos en todo caso del precio oficial y no del precio que puede tener de oferta o con packs. Evidentemente, en las tiendas queda la opción de bajar su precio, aunque tal y como hemos visto en las demás consolas, o en otros productos, las ofertas ya no son tan atractivas como lo eran antes de subir de precio.

Otras consolas como PlayStation 5 o Xbox Series X también han ido subiendo de precio en estos últimos años, y no una sino varias veces. ¿Ocurrirá lo mismo con la Nintendo Switch 2? De momento es difícil saberlo, pero la compañía ha sido un poco transparente al respecto mencionando, tal y como recogen nuestros compañeros de 3DJuegos, que no se descartan nuevas modificaciones dentro de su estrategia comercial, tanto al alza como a la baja.

Es por este motivo que hoy es el mejor momento para comprar una Nintendo Switch 2: antes de que suba de precio. Sobre todo si pensabas comprarla más pronto que tarde. No subirá demasiado de precio, pero es posible que veamos menos ofertas y peores precios en packs.

⚡ EN RESUMEN: Nintendo Switch 2 ✅ LO MEJOR Su catálogo de videojuegos: poco a poco va sumando más títulos exclusivos a su catálogo de videojuegos. ❌ LO PEOR El precio, que subirá a partir del 1 de septiembre. 💡 CÓMPRALO SI... Pensabas comprar la consola a corto plazo, de esta forma evitas pagar la subida de precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... No planeas comprar la consola a corto plazo, ya que dentro de meses es posible que veamos ofertas y packs.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Nintendo

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