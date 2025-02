MediaMarkt tiene muy barato el altavoz de Samsung con el que todas tus visitas te dirán "qué cuadro tan bonito"

Las marcas siempre intentan innovar lanzando dispositivos de lo más curiosos. Lo vimos en la marca Samsung con televisores como el Samsung The Frame y en proyectores como el Samsung The Freestyle. Pero también lo podemos ver en el terreno de los dispositivos de audio con el Samsung Music Frame, un curioso altavoz que MediaMarkt ha dejado a mitad de precio. Se puede encontrar en la tienda por 249 euros.

No sólo destaca por su diseño, sino también por todo lo que ofrece

El Samsung Music Frame es un altavoz que destaca sobre todo por su particular diseño, mucho más cercano a la apariencia que tiene un cuadro. El altavoz viene con un panel frontal que permite personalizar las imágenes, por lo que es ideal si lo que buscamos es que no sólo sea un buen dispositivo que no desentone con la decoración de la casa, sino que además se pueda integrar en ella.

Y... es un altavoz bastante completo. Más allá del diseño, que es evidentemente su característica más particular, nos encontramos con un buen dispositivo que integra seis altavoces compatibles con Dolby Atmos y Dolby Digital Plus. También viene con varios modos de configuración de audio (Adaptive, Music y Standard) y es compatible con la tecnología SpaceFit Sound.

También dispone de una conectividad de lo más completa, permitiendo que podamos tener bastantes opciones a la hora de utilizar tanto el dispositivo como otros externos. De esta forma, el Samsung Music Frame viene con WiFi y Bluetooth, también con Chromecast, es compatible con Amazon Alexa y con Google Assistant e integra las tecnologías de Samsung Q-Symphony y Tap Sound.

