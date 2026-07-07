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MediaMarkt deja a precio de outlet el Stream Deck, un dispositivo muy útil para productividad

Un dispositivo muy útil para programar acciones de cara a mejorar la productividad

Stream Deck Neo
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alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2515 publicaciones de Alberto García

Siempre me han atraído los Stream Deck. No para realizar streaming, sino para mejorar la productividad en el trabajo creando atajos o realizando acciones múltiples con tan solo pulsar un botón. Y el Stream Deck Neo es el modelo perfecto para entrar en el terreno de Elgato, ya que MediaMarkt ahora mismo lo tiene de oferta por 59,49 euros en lugar de 79,99 euros. Eso sí, únicamente podrás ver este precio si inicias sesión en la tienda, ya que es una oferta miMediaMarkt.

Stream Deck Neo

Stream Deck Neo

PVP en MediaMarkt — 59,49 El Corte Inglés — 85,00 Amazon — 91,98 PcComponentes — 91,98 Fnac — 99,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dispositivo para mejorar la productividad

Stream Deck Neo Mediamarkt

Llevo unas semanas profundizando en lo que ofrece Elgato a través de Stream Deck con el software que se encuentra en el PlayStore de Google. Se puede utilizar de forma gratuita para el móvil, permitiendo de esta forma que conozcamos las posibilidades que ofrece. Y ya os adelanto que son muchísimas.

Sobre todo, he ido probando acciones múltiples para abrir y cerrar todas las apps que utilizo a la hora de trabajar. En lugar de ir abriéndolas una por una, puedo pulsar un botón para que lo haga de forma automática. También me permite configurar que, al pulsar otro botón, las pestañas se redimensionen de una manera concreta, que se abran archivos importantes que voy a utilizar o que el navegador me lleve a una página web.

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Lo malo de utilizarlo con el móvil es que a veces tarda en conectarse, se desconecta con cierta frecuencia al apagarse la pantalla y algunos botones visibles en la pantalla son de pago. Por ello me resulta atractivo (tanto que hasta lo he comprado) el Stream Deck Neo.

Este modelo incluye ocho teclas totalmente personalizables, viene con dos botones táctiles para cambiar los paneles y así configurar aún más botones e incorpora una pantalla que muestra información. Todo ello es un Stream Deck muy pequeño y con soporte de varias alturas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del stream deck neo hoy

 LO MEJOR

  • El software de Elgato: las opciones de personalización son muy variadas.
  • Los botones: incluye un total de ocho botones.

❌ LO PEOR

  • Hace casi lo mismo que la app gratuita para smartphones, ya que esta permite configurar seis botones.
  • Estaría bien que tuviese conectividad Bluetooth para conectarlo a varios ordenadores y alternar entre ellos.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita realizar muchísimas configuraciones para mejorar la productividad, ya sea de cara al estudio o trabajo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un Mac y te apañas con los Atajos, ya que Apple también ofrece un buen surtido de opciones para mejorar la productividad.

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