MediaMarkt deja a precio de outlet el Stream Deck, un dispositivo muy útil para productividad

Siempre me han atraído los Stream Deck. No para realizar streaming, sino para mejorar la productividad en el trabajo creando atajos o realizando acciones múltiples con tan solo pulsar un botón. Y el Stream Deck Neo es el modelo perfecto para entrar en el terreno de Elgato, ya que MediaMarkt ahora mismo lo tiene de oferta por 59,49 euros en lugar de 79,99 euros. Eso sí, únicamente podrás ver este precio si inicias sesión en la tienda, ya que es una oferta miMediaMarkt.
Un dispositivo para mejorar la productividad
Llevo unas semanas profundizando en lo que ofrece Elgato a través de Stream Deck con el software que se encuentra en el PlayStore de Google. Se puede utilizar de forma gratuita para el móvil, permitiendo de esta forma que conozcamos las posibilidades que ofrece. Y ya os adelanto que son muchísimas.
Sobre todo, he ido probando acciones múltiples para abrir y cerrar todas las apps que utilizo a la hora de trabajar. En lugar de ir abriéndolas una por una, puedo pulsar un botón para que lo haga de forma automática. También me permite configurar que, al pulsar otro botón, las pestañas se redimensionen de una manera concreta, que se abran archivos importantes que voy a utilizar o que el navegador me lleve a una página web.
Lo malo de utilizarlo con el móvil es que a veces tarda en conectarse, se desconecta con cierta frecuencia al apagarse la pantalla y algunos botones visibles en la pantalla son de pago. Por ello me resulta atractivo (tanto que hasta lo he comprado) el Stream Deck Neo.
Este modelo incluye ocho teclas totalmente personalizables, viene con dos botones táctiles para cambiar los paneles y así configurar aún más botones e incorpora una pantalla que muestra información. Todo ello es un Stream Deck muy pequeño y con soporte de varias alturas.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta del stream deck neo hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita realizar muchísimas configuraciones para mejorar la productividad, ya sea de cara al estudio o trabajo.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un Mac y te apañas con los Atajos, ya que Apple también ofrece un buen surtido de opciones para mejorar la productividad.
También te puede interesar
Elgato Stream Deck MK.2 White, controlador de estudio
Mars Gaming MSD-One Control Deck Slim 15 Teclas LCD Negro
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Elgato
En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio
En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka
Ver 0 comentarios