MediaMarkt deja a precio de liquidación la tele Mini LED de LG con pantalla de 65 pulgadas y Dolby Atmos

MediaMarkt está celebrando su campaña de la Vuelta al cole con ofertas en numerosos dispositivos, incluso en televisores. Hay bastantes teles con buenos precios, como es el caso de la LG 65MRGB87B6B que ahora mismo, y hasta el 28 de septiembre, se puede comprar por un precio de 888 euros.

Una tele de oferta hasta el 28 de septiembre

La LG 65MRGB87B6B es una smart TV Mini LED que, en este caso, viene con una pantalla de 65 pulgadas. También ofrece una resolución 4K, una tasa de refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz con VRR) y es compatible con la tecnología de imagen Dolby Vision.

Este televisor viene con nueve modos de imagen para tener una experiencia más personalizada, incluye el modo Filmmaker para ver contenido de cine y además cuenta con la tecnología FreeSync de AMD para disfrutar de videojuegos, a lo que hay que añadirle tres puertos HDMI 2.1.

Lo bueno del tamaño de su pantalla es que esta tele cuenta con función MultiPantalla, lo que permite dividirla para ver dos contenidos diferentes a la vez. También es compatible con Dolby Atmos y su sistema operativo es WebOS 26, el propio de la marca.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG 65MRGB87B6B hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : es grande y ofrece hasta 144 Hz.

: es grande y ofrece hasta 144 Hz. Las tecnologías Dolby para la imagen y sonido. ❌ LO PEOR Su sistema operativo no es tan completo como otras alternativas.

no es tan completo como otras alternativas. No es compatible con HDR10+. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para consumir contenido variado, ya sea cine y series o videojuegos y deportes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo que más vas a consumir es contenido de cine y series. En este caso, es recomendable apostar por un televisor OLED.

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Imágenes | LG

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