La lista de deseos para el Black Friday 2020 de los editores de Xataka

Falta menos de una semana para el Black Friday 2020, es momento de sentarse a pensar y elaborar una lista de deseos para ese día, lo que nos puede permitir ahorrar mucho dinero, ya sea en regalos de Navidad, compras generales o caprichos. Hemos consultado a los editores de Xataka sobre qué gadgets tienen en sus listas de deseos para este Black Friday.

LG 34WK95U-W

En la lista de deseos de Juan Carlos López

"La compra que me gustaría hacer durante este Black Friday si su precio se reduce lo suficiente para que encaje en mi presupuesto sin verme obligado a afrontar un gasto excesivo es el monitor 34WK95U-W de LG (1400 euros), un dispositivo de 34 pulgadas ultrapanorámico (21:9) con panel LCD IPS y resolución 5K (5.120 x 2.160 puntos). Se puede utilizar para jugar, pero hay otros monitores que resuelven mejor este escenario de uso porque este está limitado por su panel de 60 Hz y un tiempo de respuesta algo elevado (5 ms GtG). No obstante, yo no lo quiero para jugar; lo he elegido para trabajar. Y es que estoy seguro de que la combinación de la relación de aspecto de este monitor y su resolución puede tener un impacto muy positivo en la productividad de los usuarios que necesitamos tener abiertas múltiples ventanas de forma simultánea."

LG 34WK95U-W - Monitor Profesional UltraWide 5K WUHD de 86.4 cm (34") con Panel NanoIPS (5120 x 2160 píxeles, 21:9, 450 cd/m², DCI-P3 >98%, 1200:1, 5 ms GtG, 60 Hz, DPx1, HDMIx2, USBx3) Color Blanco Hoy en Amazon por 1.345,90€ PVP en PcComponentes 1600€

eBook

En la lista de deseos de Eva Rodríguez de Luis

"Siempre he apostado por el formato en papel por una cuestión sensorial. Me gusta cómo huelen y cómo se sienten los libros, pero reconozco que llevar cientos de ellos en un dispositivo ligero y con luz es una idea inteligente, cómoda y más sostenible. Si tenemos en cuenta además que los libros en formato electrónico son más baratos y que en esta era COVID buena parte del profesorado está apostando por apuntes digitales, más razón. No obstante y teniendo en cuenta mis gustos y el uso que le voy a dar, tengo claro que quiero algo barato. En este sentido, el Kindle (2019) (64,99 euros) me llama bastante y sé que va a bajar de precio como es habitual. Me gusta porque es barato y por el ecosistema de Amazon (lo sé, es una contradicción, pero las contradicciones son necesarias). Pero a su vez, también me gustaría huir del ecosistema de Amazon y fomentar alternativas como la de Kobo y su Nía (99 euros) o el Tagus Gaia Eco (119 euros), con la ventaja de ser más flexibles en cuanto a formatos y ahorrarme lo de tener que convertir. Todavía no lo tengo claro."

Taurus Iconic Digital Advance y LG 27UL500-W

En la lista de deseos de Javier Penalva

"Como otros años, mi estrategia con Black Friday sigue un patrón fijo: recopilar productos que me gustaría tener o que necesito pero no de manera urgente. Hago un listado y un seguimiento de precios, y si en Black Friday llega la oferta, me lanzo a por ellos. Este año han sido dos los productos que han quedado en lo más alto de la lista de preferencia. En primer lugar tengo colocada una aspiradora de tipo escoba como la Taurus. Me gusta por la fiabilidad de la marca y la cantidad de accesorios que incluye. Como comprobamos en casa en el confinamiento, es el complemento perfecto de una aspiradora robótica.

En segundo lugar ha quedado renovar el monitor. O más bien que necesitamos una segunda pantalla donde la resolución 4K y que al menos sea de 27 pulgadas era primordial. No busco monitor para jugar así que frecuencia de refresco o tecnologías como Freesync no están entre las cosas a mirar sí o sí. Mi elección es este modelo de LG bien equilibrado y sobre todo, con sistema antireflejos, algo necesario en mi caso por dónde lo voy a situar."

Samsung Galaxy S20 Ultra, Chromecast con Google TV y monitor ultrapanoramico

En la lista de deseos de Enrique Pérez

El Black Friday es el mejor momento del año para comprar móviles, pues los descuentos suelen ser muy jugosos. Este año me toca comprar un móvil a un familiar y tiene que ser un buque insignia de Samsung. El S20+ sería la opción más lógica y seguramente esté a muy buen precio, pero quieren la pantalla más grande posible. El Note 20 Ultra sería otra opción, pero dudo que vaya a aprovechar las ventajas del S-Pen. He estado esperando hasta el BF para hacer la compra, pues no urge especialmente y me interesaría poder adquirirlo por debajo de los 800 euros. Veremos si con alguna promoción se sitúa alrededor bajo ese precio.

Me han pedido un aparato para conectar al televisor y mi recomendación es el Chromecast con Google TV (59 euros). Es un usuario de Android y creo que para ver Youtube, Netflix y DAZN es lo mejorcito. Además tiene un mando propio muy curioso, lo que le servirá para poder controlar bien la tele. Desde hace un tiempo era reticente a recomendar el Chromecast por aquello de necesitar el móvil, pero la mando lo ha cambiado todo. Creo que su coste es algo elevado, sobre todo en comparación con los Fire TV Stick de Amazon. Pero si en este Black Friday se sitúa por debajo de los 50 euros, seguramente me lo lleve para que disfrute del televisor.

Quiero un monitor ultrapanorámico, plano, con buena resolución y buena calidad. Pero no quiero gastarme más de 500 euros. El Black Friday es una de esas fechas ideales para apostar por la gama alta. De momento me he fijado en este monitor Samsung S34J552 (379 euros) de 34" con resolución 3440x1440, aunque estaré pendiente sobre los distintos modelos que aparezcan rebajados y no me importaría hacer una inversión si la rebaja es considerable y merece la pena. Es un capricho para complementar mi portátil y en un futuro un posible Mac mini o sobremesa."

Samsung S34J552 - Monitor de 34" UltraWide QHD (3440x1440, 4 ms, 75 Hz, FreeSync, LED, VA, 21:9, 3000:1, 300 cd/m², 178°, HDMI, PBP, PIP, Base en V) Negro Hoy en Amazon por 299,00€

Accesorios Xbox Series X, equipo de sonido y Logitech MX Master 3

En la lista de deseos de Yúbal Fernández

"Vengo de haberme comprado una Xbox Series X, por lo que en mi lista de deseos hay varios complementos para la consola. Por ejemplo, estoy esperando a ver si hay buenas ofertas para auriculares compatibles que tengan micrófono para las partidas online, y por qué no, quizá alguna oferta en juegos como FIFA 21 (59 euros). Otro proyecto a largo plazo que tengo es montarme un equipo de sonido, aunque en este caso ya no tengo tanta prisa. Aun así, estaré atento por si hubiera alguna rebaja interesante en tiendas especializadas. Y por último, también estoy esperando a cambiar de ratón, y tengo un Logitech MX Master 3 entre ceja y ceja del que espero alguna rebaja."

Nintendo Switch, Ring Fit Adventure y 51 Worldwide Games

En la lista de deseos de Rubén Márquez

"33 años después he tenido con mis padres la conversación que nunca pensé que escucharía: quieren una consola para Navidad. Tras muchos "ni consola ni consolo", y otros tantos castigos en los que mi madre me escondía el euroconector, por fin han decidido que los videojuegos son una forma de ocio tan buena como cualquier otra y que, puestos a estar viendo la tele en casa, tal vez jugar a algo les ayude a salir un poco de esa rutina." Así que dicho y hecho, mi vista para el Black Friday (y el posterior CyberMonday) está puesta en intentar conseguir una Nintendo Switch a precio reducido, una edición de 'Ring Fit Adventure' (69 euros) y otra de '51 Worldwide Games' (34,90 euros). Una formidable puerta de entrada que, además de ayudarles a mantenerse en forma, también les mantendrán ocupados con algo más que ver a Belén Rueda y José Coronado en cualquiera de las doscientas películas y series que devoran sin criterio."

Huawei FreeBuds Pro

En la lista de deseos de Jesús Quesada

"Me interesan mucho los auriculares porque me paso el día escuchando música o podcasts, y siempre que veo nuevos modelos me gusta leer sus análisis y ver la calidad que ofrecen. Los que han captado mi atención por completo son los Huawei FreeBuds Pro (163 euros). Aunque tengo cascos con diseño de diadema que tienen cancelación de ruido, los inalámbricos sin cables que utilizo a diario no, y son los que me llevo cuando salgo a la calle por ser más discretos. A veces, mientras paseo el ruido de los coches me impide escuchar con claridad los podcasts, así que estoy a la caza de unos que bloqueen los sonidos como estos de Huawei. He visto ofertas que los dejan por unos 160 euros, pero creo que todavía bajarán más".

HUAWEI FreeBuds Pro - Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación Inteligente de Ruido, Sistema de 3 micrófonos, Carga inalámbrica rápida, Plata, Small (55033466) PVP en Huawei 159€ Hoy en Amazon por 172,85€

Sony KD75XH9096 y Philips Ambilight

En la lista de deseos de Javier Pastor

"Ando a la caza de una nueva televisión para renovar mi vieja Smart TV de 47 pulgadas con resolución 1080p. El problema es que querría que contara con puertos HDMI 2.1 y que fuera bastante grande, lo que ahora mismo pone las cosas difíciles por precio. Quizás tenga que esperar algún tiempo más, pero hay modelos realmente tentadores como el Sony KD75XH9096 (1579 euros)". Quizás aproveche también para darme un pequeño capricho y comprar uno de los sistemas de iluminación Philips Hue con sincronización con mi PC, algo que permite tener ese "Ambilight" en el PC que permite añadir esa iluminación saliendo del monitor para dar más ambientación a mis sesiones de gaming (o de vídeo) en el equipo. Aquí es necesario tanto el Philips Hue Bridge V2 (49 euros) como (idealmente) un par de lámparas como las Philips Hue Go (71 euros) o las White and color ambiance (52 euros)".

Apple Watch SE

En la lista de deseos de Cristian Rus

"Una cosa que tengo en mente para el Black Friday de este año es el nuevo Apple Watch SE. El último y económico reloj de Apple me he planteado adquirirlo para regalárselo a una persona y creo que no va a haber mejor momento que este Black Friday y previo a Navidad. Es un reloj inteligente que destaca por tener el ecosistema watchOS de Apple y sobre todo algunas interesantes funciones que a lo largo de los años han demostrado su valor. Es el reloj más básico de Apple, pero también el perfecto para quien busca tener su primer Apple Watch."

Rode Podcaster y Focusrite Scarlett Solo

En la lista de deseos de Javier Jiménez

"Solo he ganado un premio en mi carrera de podcaster y fue en reconocimiento a la desastrosa calidad de sonido que me gastaba. Vale que no es oficial y que me llegó a través de un anónimo twittero una tarde de domingo, pero lo atesoro con cierto cariño: al final, el sonido áspero y tabernero de mi producción podcastera no es un bug, sino una feature. Sin embargo, eso no quiere decir que no necesite material de calidad. Decente, al menos. Emitir audio de esa manera viene a ser como esas personas que se acicalan durante horas para dejarse un aspecto calculadamente descuidado. Así que, en las últimas semanas, he ido haciendo una pequeña lista de cosas que comprar para tener el mejor equipo: al menos, un micro nuevo como el Rode Podcaster (169 euros) y quizás algo de equipo más como la Focusrite Scarlett (97 euros) . Esperemos que los insondables caminos de Bezos me ayuden este año a seguir en la brecha."

TV, monitor de estudio y libros

En la lista de deseos de César Muela

"El Black Friday siempre ha sido un buen momento para comprar una tele y este año me da la sensación de que los fabricantes van a tener ofertas muy agresivas porque a todo el stock que tenían para los Juegos Olímpicos hay que darle salida. A mí me viene bien esta situación porque mi tele actual se ha quedado muy pequeña en comparación con mi salón actual, por lo que quiero aprovechar y dar un buen salto adelante: 55" y OLED son mis dos requisitos principales. Le tengo echado el ojo a la LG OLED CX (1599 euros), aunque también me atrae la Philips 55OLED865/12 (1399 euros) por aquello del Ambilight y la Sony KD-55A89 (1599 euros), que es una gozada para ver películas.

Monitores de estudio. Para el Prime Day no hubo ninguna oferta y, como tampoco me corría prisa, decidí esperar. He hecho una inversión importante en mi despacho/estudio de grabación y quiero rematar con unos buenos monitores. He aprovechado este tiempo para revisar opciones y me he decidido por estos Mackie MR524 (128 euros). No tengo mucha fe en que los rebajen, pero estaré muy pendiente. Libros. Este año estoy leyendo más que nunca, así que quiero aprovechar para hacer acopio de libros, tanto para mí como para regalar. No sé si habrá alguna oferta, pero 'Rey Blanco' (19,85 euros) de Juan Gómez Jurado caerá para ambos propósitos, También le quiero echar el guante a 'Ready Player Two', la segunda parte del libro de Ernest Cline, que sale justo para la semana del Black Friday.

Monitor profesional y disco duro

En la lista de deseos de Anna Martí

"Alguna vez ya he comentado que en cada uno de estos días de ofertas ando a la caza de pillar un buen monitor, algo más allá de las 23 pulgadas y de la resolución FullHD (en mi caso me importa menos la tasa de refresco porque no juego con el ordenador, así que quedarme en 60 hercios me parece perfecto). Y casualmente hace poco hablábamos de esto entre los compañeros, así que tomé nota precisamente para revisar opciones cuando llegase el Black Friday. Creo que algo como el Dell UP2719D podría encajarme (351 euros), aunque me gustaría encontrar algo más económico y algo como el Samsung U28E570DS (239 euros) también sería candidato.

Samsung U28E570 - Monitor de 28"(4K, 1 ms, 75 Hz, FreeSync, Flicker-Free, LED, 16:9, 1000:1, 370 cd/m², 170°, 2x HDMI, DisplayPort, Soporte VESA) Negro Metálico / Plata Hoy en Amazon por 239,99€

Como siempre, aprovecharé para mirar algún disco duro económico, pero dado que aún tengo sitio en los actuales tendría que ser un gangazo de 5 TB o así con bastante rebaja, como este Seagate (115 euros). Y no descarto mirarme NAS ahora que Google confirmó que se acabará el almacenamiento gratuito para Google Fotos"

Seagate Portable STGX5000400 Unidad de disco duro externa de 5 TB, HDD, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac Hoy en Amazon por 105,99€

Huawei Matebook D14 y auriculares gaming

En la lista de deseos de Gabriela González

"Este Black Friday tengo algunas cosas en lista de deseos que quizás pille si sale una buena oferta. Estoy interesada en unos auriculares gaming Logitech G G233 (86 euros) o algo similar Corsair quizás para emparejar con la Xbox Series X y ese sonido espacial ya que no tengo un micrófono decente ni auriculares con cable en el salón.

Logitech G G233 Prodigy Wired Gaming Headset - Black/Cyan - 3.5 MM - N/A - EMEA Hoy en Amazon por 86,60€

También estoy pendiente a ver si rebajan (o aparece) el Huawei Matebook D14 (639 euros), porque es un buen portátil con Ryzen que ya de por sí tiene buen precio, pero una rebaja extra nunca está de más. Todos son caprichos más que necesidades y salvo que bajen 25% o más no creo que los compre, por eso estoy esperando Black Friday."

Huawei Matebook D 14 - Ordenador Portátil de 14" FullHD (AMD Ryzen 5 3500u, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Multi-Screen Collaboration, Sensor de Huella, Windows 10 Home), Space Gray, Teclado QWERTY Español PVP en Huawei 639€ Hoy en Amazon por 759,11€

Pulse 3D y iPad 8º gen

En la lista de deseos de Mario Arroyo (Xataka Video)

"El primero de ellos está relacionado con la nueva generación de consolas, más concretamente con PlayStation 5 y sus nuevos auriculares inalámbricos Pulse 3D. Este accesorio está optimizado para la nueva tecnología de audio 3D que han integrado en la nueva consola de Sony, que aumenta la inmersión del jugador en los juegos gracias a una mejora en el sonido espacial. Este Black Friday puede ser una buena oportunidad para aprovechar y hacer la compra, aunque teniendo en cuenta que la fecha de lanzamiento de la consola, y el Black Friday de este año tienen unos pocos días de diferencia entre sí, la rebaja no creo que sea muy notoria.

En segundo lugar, otra de las rebajas que espero en este Black Friday es sobre el precio del iPad de 8ª Generación (379 euros), el modelo básico que se ha anunciado este año. En todos estos años, todavía no he encontrado el momento de adquirir una tablet para ampliar un poco más mi ecosistema de Apple, y pienso que puede ser un buen momento para aprovechar el rendimiento de este dispositivo para trabajar y dedicar mi tiempo libre a ver series, películas y disfrutar de Apple Arcade."

Crockpot

En la lista de deseos de Amparo Babiloni

"Para este Black Friday estoy pendiente de que baje de precio una crockpot. Bueno, dos: una más pequeña para mí y otra para regalar en Navidad (sí, por un año voy a ser previsora y voy a comprar regalos con tiempo). Para mí quería una de las pequeñas (49,90 euros) ya que vivo sola y no voy a cocinar grandes cantidades. Además, así ocupa menos espacio. Para el regalo seguramente apueste por una de las grandes y con control digital (79 euros)."

Crock-Pot CSC061X Olla de cocción lenta digital para preparar todo tipo de recetas, óptimo si cocinas para ti solo o para dos, 2.4 litros, Negro/Cromado Hoy en Amazon por 49,90€

Robot aspirador friegasuelos

En la lista de deseos de Javier Lacort

"Un robot aspirador que también friegue en la horquilla de los 200 euros. Seguramente, alguno de Cecotec, como el 1099. Hasta hace poco vivía en una casa tan pequeña que no me compensaba, pero ahora sí tengo más justificado este gasto. Seguro que hay alguna oferta agresiva, tanto por el Black Friday como para ir eliminando stock y dejar paso a los nuevos modelos, así que estaré atento."

Cecotec Robot Aspirador Conga Serie 1099 Connected. 1400 Pa, Aspira, Barre, Friega y Pasa la Mopa, Cepillo Especial Mascotas, Mando a Distancia, Compatible con Alexa y Google Home, Muro Magnético PVP en Cecotec 149€ Hoy en Amazon por 149,99€

Teclado mecánico

En la lista de deseos de Antonio Ortiz

"Quiero actualizar teclado y pienso en dar el salto a mecánico. Entre las opciones en el mercado estoy entre el Logitech G915 TKL (189 euros) y otra en formato completo como el Razer Huntsman Elite (209 euros), aunque estoy abierto a ver otras propuestas. La primera por la review de Xataka que lo recomendaba, del otro tengo buenas referencias y opiniones en Amazon.

Logitech G915 TKL - Teclado mecánico sin Teclado numérico RGB con tecnología inalámbrica LIGHTSPEED para Gaming, Low Profile Tactile Key Switches, RGB LIGHTSYNC, QWERTY Español - Negro Hoy en Amazon por 189,00€ PVP en PcComponentes 189€

THE C64

En la lista de deseos de John Tones

"Quedé parcialmente escaldado con el C64 Mini, una máquina de aspecto adorable pero manejo no tanto: meterle juegos era un suplicio, el joystick era atroz y en cuanto a la máquina en sí... bueno, digamos que era demasiado grande para ser cuqui y demasiado pequeña para recordar mínimamente a un C64 real. El Black Friday puede ser una buena forma de resarcirme con la compra de lo que debería haber sido el C64 Mini: un joystick en condiciones, preparado para recibir ROMs y con un teclado funcional. Mi drama sigue siendo, aparte de que la selección de juegos es competente pero la mayoría se repiten del Mini... es que ya tengo un Commodore 64 que funciona, pero qué demonios. A una partida al 'International Karate +' nunca se le hacen ascos."

¿Tienes algo en la lista de deseos?

Si tú también llevas tiempo con un dispositivo en tu lista de deseos esperando que baje de precio y quieres participar, cuéntanoslo en los comentarios.

Ilustración | Jesús León

