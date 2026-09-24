Liquidación en El Corte Inglés: esta cafetera superautomática De'Longhi con molinillo cuesta ahora menos de 270 euros

Dar el salto del café de cápsulas o de cafetera italiana al café en grano recién molido no tiene por qué exigir una gran inversión. Si buscas la comodidad de preparar espressos perfectos con solo pulsar un botón, El Corte Inglés ha desplomado el precio de la De'Longhi Magnifica Start ECAM220.21.B, dejándola a tan solo 269,95 euros frente a los 399 euros que marca su PVP de referencia.

Una cafetera con buenas prestaciones y precio mínimo ahora

Este modelo de la conocida gama Magnifica destaca por integrar un molinillo cónico de acero con 13 niveles de molienda ajustables, lo que garantiza extraer todo el aroma y el sabor del grano justo antes de la preparación. Su panel táctil resulta muy intuitivo y ofrece accesos directos para cuatro recetas de un solo toque (espresso, café largo, agua caliente y vapor), además de permitir personalizar la intensidad del aroma.

Cuenta con 15 bares de presión, un depósito de agua de 1,8 litros y el tradicional vaporizador de leche (panarello) para espumar manualmente si te apetece un cappuccino. Además, facilita el mantenimiento diario gracias a su grupo infusor extraíble y a sus componentes aptos para el lavavajillas.

Más allá de la mejora en sabor y aroma respecto a otros formatos, dar el salto a una superautomática superventas como esta supone una decisión muy inteligente para el bolsillo. El coste por taza utilizando café en grano es significativamente más bajo que el de las cápsulas monodosis tradicionales, por lo que la inversión inicial se amortiza en pocos meses con un consumo diario.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera superautomática De´Longhi Magnifica Start ECAM220.21.B hoy ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio en superautomáticas: conseguir un modelo de primera marca con molinillo cónico por menos de 270 euros es una oportunidad difícil de superar.

conseguir un modelo de primera marca con molinillo cónico por menos de 270 euros es una oportunidad difícil de superar. Mantenimiento y limpieza muy sencillos: al poder extraer el grupo de infusión completo, limpiar la cafetera por dentro no requiere productos complejos. ❌ LO PEOR Vaporizador manual... Para las bebidas con leche debes espumar tú mismo con la boquilla de vapor, ya que no incluye depósito de leche automático.

Para las bebidas con leche debes espumar tú mismo con la boquilla de vapor, ya que no incluye depósito de leche automático. Tamaño en encimeras pequeñas... Como la mayoría de superautomáticas con molinillo integrado, ocupa un volumen respetable en la cocina. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres disfrutar del sabor y aroma del grano fresco en casa de forma rápida y limpia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una encimera con espacio reducido y apenas tienes margen en la barra de la cocina, una cafetera espresso manual o de cápsulas te resultará más compacta.

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Imágenes | Webedia y De'Longhi

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