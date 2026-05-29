Lidl ya tiene disponible por menos de 50 euros esta cafetera potente y con capacidad para 10 tazas

Entrar en una tienda Lidl o en su página web es una sorpresa constante. Es posible encontrar dispositivos muy útiles e interesantes para el hogar (y, además, a muy buen precio). Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos con esta cafetera de goteo Honeycomb de la marca Rusell Hobbs: cuesta 70,99 euros, pero la tenemos rebajada hasta los 42,99 euros

Cafetera Honeycomb PVP en Lidl — 42,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si prefieres una alternativa o simplemente se agota antes de que vayas a comprarla, tienes dos opciones parecidas, tanto en prestaciones como en precio, que puedes comprar en Amazon:

Cafetera Therm II de Melitta por 40,95 euros, una opción con un poco menos de capacidad, pero con selector de aroma y muy fácil de usar.

por 40,95 euros, una opción con un poco menos de capacidad, pero con selector de aroma y muy fácil de usar. Cafetera Coffee 66 Drop & Thermo de Cecotec por 39,90 euros, con pantalla LCD, temporizador y control para modificar el aroma.

Melitta, Cafetera de Goteo Therm II con Jarra Isotérmica, Función Easy Click, Negra, 1023-06, 1050 W, 1 Liter Hoy en Amazon — 38,49 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una cafetera sencilla con buena capacidad

Ahora que está rebajada, es una cafetera de goteo muy económica que es perfecta para cocinas pequeñas. Tiene un depósito de 1,25 litros, lo que permite que podamos hacer 10 tazas de café, ideal si sois varios los que tomáis café en casa. Además, una de las mejores cosas que tiene este tipo de cafeteras es que es realmente fácil de usar.

Otro punto interesante de esta es que cuenta con una placa calefactora, gracias a la cual mantendrá bien el café durante 40 minutos (no solo hablamos de temperaturas, sino del aroma o del cuerpo del café). Cuenta con sistema antigoteo y un indicador para que sepamos cuánta agua hay que echarle. Eso sí, hay que tener en cuenta que no tiene ningún botón o botones para ajustar el aroma o la intensidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la cafetera honeycomb ✅ LO MEJOR Muy económica: Por apenas 40 euros podemos tener en casa una cafetera de goteo muy económica para preparar café para toda la familia.

Por apenas 40 euros podemos tener en casa una cafetera de goteo muy económica para preparar café para toda la familia. Sencilla y perfecta para cocinas pequeñas: Este tipo de cafeteras destaca por ser muy fáciles de usar. Además, es pequeñita. ❌ LO PEOR No ofrece demasiadas opciones a la hora de preparar café: Apenas tiene un botón, por lo que con ella no vas a poder ajustar nada de la preparación del café. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas el "Primer iPhone" para un adolescente o para un usuario básico (tus padres) que quiere la fiabilidad Apple por el precio de un gama media Android. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo de tener que usar cables distintos es un problema para ti o si consumes mucho vídeo/juegos (la pantalla es lo que peor ha envejecido). Por un poco más, busca un iPhone 15 reacondicionado (que ya tiene USB-C y mejor pantalla)

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