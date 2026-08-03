Ya en Lidl esta freidora de aire con doble cesta y casi nueve litros de capacidad

Las freidoras de aire se han consolidado ya como un electrodoméstico imprescindible en la cocina moderna, pero para familias numerosas o personas que buscan optimizar su tiempo, los modelos estándar de una sola cesta a menudo se quedan cortos. Pero esto es algo que tiene solución. Lidl, en su catálogo, añade desde hoy (3 de agosto) esta freidora de aire de doble zona Silvercrest, un modelo de gran formato que puedes comprar ahora por solo 52,99 euros.

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Igualar en precio a Lidl es difícil, pero si se agota este chollo, en Amazon hemos encontrado una freidora de aire doble (también económica), con nueve litros de capacidad, función Sync y pantalla táctil, que puedes comprar por 79,99 euros.

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Una freidora de aire versátil y con potencia de sobra para el día a día

La arquitectura de doble cesta es la principal seña de identidad de este modelo de airfryer. A diferencia de las freidoras de aire tradicionales, esta de Lidl integra dos compartimentos totalmente independientes con una capacidad combinada de 8,7 litros (4,35 litros en cada cubeta).

Esta distribución permite cocinar dos alimentos completamente distintos al mismo tiempo sin que se mezclen ni los sabores ni los olores. Cada zona cuenta con sus propios controles, lo que permite configurar diferentes temperaturas (entre 40 y 240 °C) y tiempos de cocción para cada cesto. Además, incorpora una función de sincronización para que ambos platos terminen de cocinarse exactamente al mismo tiempo, garantizando que la comida llegue caliente a la mesa.

Para gestionar un volumen de cocción de estas dimensiones, el modelo de Silvercrest ofrece una potencia de 2.600 W, lo que asegura un calentamiento rápido de la circulación del aire caliente de 360 grados sin necesidad de precalentar en exceso la comida.

Además, cuenta con programas automáticos para patatas fritas, carnes, pescado, repostería y deshidratación, entre otros. En cuanto a su manejo, es bastante sencillo, gracias a su pantalla táctil LED y, por último, destaca su fácil limpieza sin complicaciones, ya que tanto las cestas como la rejilla cuentan con revestimiento antiadherente y son aptas para lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire de doble zona Silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Flexibilidad con doble zona (función Sync): sus dos cajones independientes permiten cocinar la proteína por un lado y la guarnición por otro a distintas temperaturas y tiempos. La función de sincronización asegura que ambos compartimentos terminen al mismo segundo.

sus dos cajones independientes permiten cocinar la proteína por un lado y la guarnición por otro a distintas temperaturas y tiempos. La función de sincronización asegura que ambos compartimentos terminen al mismo segundo. Enorme capacidad total (casi 9 litros): permite preparar menús completos o grandes cantidades de comida en una sola tanda. ❌ LO PEOR Gran volumen en encimera... Al tener dos cubetas horizontales, ocupa un espacio considerable de ancho y fondo, lo que puede saturar cocinas pequeñas con poco espacio de trabajo.

Al tener dos cubetas horizontales, ocupa un espacio considerable de ancho y fondo, lo que puede saturar cocinas pequeñas con poco espacio de trabajo. Sin conectividad inteligente (App / WiFi)... Es un electrodoméstico 100% manual a través de su pantalla táctil; no permite controlar el cocinado ni recibir avisos desde el smartphone. 💡 CÓMPRALO SI... Sois una familia de tres a cinco miembros y necesitáis preparar bastante volumen de comida sin tener que encender el horno convencional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas integración con hogar inteligente y quieres hacer recetas guiadas en pantalla o con control mediante asistentes de voz y app móvil.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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