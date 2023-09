No vas a encontrar el iPhone 14 Plus más barato: esta estupenda versión anterior al iPhone 15 sigue siendo una bestia

Ayer vimos la presentación del nuevo iPhone 15 y aunque ya se ha desatado la fiebre por el nuevo smartphone de Apple, no todos disponemos de un gran presupuesto para hacer frente a los precios de los últimos terminales de la compañía de Cupertino. Aquellos que quieran seguir optando a uno de sus teléfonos, tienen ahora una excelente oportunidad con el iPhone 14 Plus, que en The Phone House tiene un precio de 849 euros.

Comprar el iPhone 14 Plus al mejor precio

Con un precio oficial en The Phone House de 1.289 euros, la rebaja de 440 euros deja este iPhone 14 Plus en los actuales 849 euros con el envío gratuito.

El iPhone 14 Plus tiene pantalla OLED (Super Retina XDR) de 6,7 pulgadas con una resolución de 2.778 x 1.284 píxeles. Dispone de tecnología HDR, 60 Hz de tasa de refresco, 1.200 nits de brillo y True-Tone para mejorar de forma automática la percepción de los colores ajustando el brillo.

Monta el chip Apple M15 con una RAM de 6 GB y, en esta versión, 256 GB de almacenamiento. Tiene una cámara trasera con dos sensores: el principal de 12 MP y un gran angular de 12 MP. Puede grabar vídeo en 4K con Dolby Vision. Su cámara frontal es de 12 MP.

Su batería de 4.323 mAh ofrece entre seis y siete horas de pantalla, lo que se traduce en una excelente autonomía media de 31 horas, que pasa a 18 horas con uso intensivo.

Entre sus características más flojas está su carga rápida a 20 W, que ofrece unas cifras realmente pobres para un terminal de este precio. También dispone de carga inalámbrica de hasta 15 W con MagSafe y conexión Lightning.

Completan su poderosa configuración sus conexiones WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.2, conexión NFC para pagos contactless, GPS, dualSIM y eSIM; los altavoces estéreo Dolby Atmos, el reconocimiento facial y resistencia al agua IP68 que lo hace resistente al agua hasta un metro de profundidad.

