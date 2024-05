Iniciarse en la grabación de video con dron cuesta menos por tiempo limitado: este DJI puede ser tuyo a precio mínimo

¿Has pensado alguna vez en estrenarte en el mundo de la grabación de vídeo o la fotografía desde el aire? Si es así y no te has decidido por el precio o por los exámenes que se exigen para pilotar un dron, no te preocupes, que tienes opciones. Por ejemplo, el DJI Mini 3, por peso, no requiere examen y lo mejor de todo es que, ahora puede ser tuyo por sólo 499 euros en oferta flash y a precio mínimo.

Comprar el DJI Mini 3 al mejor precio

El precio habitual de este dron es de 629 euros, así que, si te decides por él antes de que acabe la oferta o se terminé el stock disponible, te estarás ahorrando 180 euros en su compra nada menos, ya que te lo llevarás por 499 euros, con envío gratuito en una semana si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido. (El precio es válido para el modelo que Amazon marca como "C0" y lo puedes encontrar al mismo precio en MediaMarkt).

Si además prefieres hacerte con el pack Fly More Combo, que incluye un par de baterías extra y un cargador para poner las tres a punto de una sola vez, puedes también aprovechar que está rebajado a 649 euros también en oferta flash y repitiendo precio mínimo.

El DJI Mini 3 es el modelo de acceso actual a la gama de drones de la marca; es ideal para iniciarse y nos permite tanto grabar vídeos como tomar fotos desde perspectivas inimaginables con una cámara convencional.

Destaca por ser un dron con un peso de sólo 248 gramos, lo que permite que cualquiera lo pueda pilotar sin necesidad de examen, aunque respetando las habituales limitaciones de zonas de vuelo, comunes para todo tipo de drones.

Se trata de un dispositivo plegable, muy cómodo de llevar en cualquier mochila, (en el pack Fly More incluye bolsa de transporte).

Por otra parte, cuenta con un sensor CMOS de 1,3 pulgadas con 48 megapíxeles efectivos y ofrece una apertura máxima f/1.7, grabación de vídeo en 4K HDR a 30 fps o fotos en formato RAW además del preceptivo JPG.

Dispone también de estabilizador y de sistema de detección de obstáculos para no llevarnos sorpresas desagradables, y con una batería, (de 2.453 mAh de capacidad) permite unos 38 minutos de vuelo, que dan para unos 18 kilómetros de vuelo en condiciones ideales, y es capaz de soportar vientos de hasta 38 Km/h.

En el pack estándar se incluye también el mando de control con pantalla un cargador para una única batería y un par de juegos de hélices de repuesto (van por pares).

Imágenes | Mario Arroyo en Xataka, DJI

