DJI Air 3, análisis: no hace falta un dron de gama alta para tener doble cámara y una experiencia tan genial

En la actualidad, la mayoría de teléfonos móviles que tenemos en el bolsillo tienen dos o más sensores para generar una cámara muy versátil con distintas lentes objetivos y posibilidades. Esta tendencia está llegando ahora al mundo de los drones, y este es uno de los principales reclamos del nuevo DJI Air 3, el último dron que la compañía ha sacado al mercado.

¿Es necesaria la inclusión de varias cámaras en un dron? ¿Cuáles son las mejoras de esta nueva generación frente al anterior? En este análisis damos respuesta a esta y a muchas más preguntas. Despegamos.

Ficha técnica del DJI Air 3



DJI Air 3 Dimensiones Plegado (sin hélices): 207 × 100,5 × 91,1 mm

Desplegado (sin hélices): 258,8 × 326 × 105,8 mm peso 720 gramos velocidad 10 m/s (ascenso y descenso) 19 m/s (horizontal) altitud máxima 6.000 metros autonomía 4.241 mAh 46 minutos 32 kilómetros memoria interna 8 GB cámara Principal: CMOS 1/1.3", 48 MP, f/1.7, 24 mm, 82º Telecámara: CMOS 1/1.3", 48 MP, f/2,8, 70 mm, 35º vídeo H.264/H.265

4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps

FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100/200 fps

Grabación vertical en 2.7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps

Grabación vertical en FHD: 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps estabilizador Inclinación: de −135° a 70°

Rotación: de −50° a 50°

Paneo: de −27° a 27° DEtección Sistema de visión omnidireccional binocular Sensor de infrarrojos Conectividad WiFi 802.11/ac, Bluetooth 5.2 precio Desde 1.099 euros

Más tamaño, mas peso y mas sensores

DJI ha dado de comer a este DJI Mini 3 y como consecuencia tenemos un dron más grande y pesado que su antecesor, alcanzando los 720 gramos de peso frente a los 595 gramos del Air 2S. Por sus características y capacidades, el dron está dentro de la clase C1 del Reglamento Europeo actual.

Su diseño sigue la estética de los últimos drones que la empresa ha sacado al mercado, con un aspecto agresivo con líneas muy rectas y con ese color gris marca de la casa. El dispositivo llega cargado de un grandísimo sistema de detección formado por cámaras y sensores que se integran en la parte delantera, trasera e inferior del DJI Air 3, del que luego os hablaré un poco más.

Podemos reducir este DJI Air 3 plegando sus alas para poder facilitar su transporte. De hecho, la unidad que yo he estado probando venía acompañada del pack "Vuela Más", que incluía una bolsa de transporte muy práctica en la que cabía el dron, el centro de carga de baterías y el nuevo mando, y como veis su tamaño no es para nada grande. Muy buen trabajo de compactación aquí.

Cuando miramos el DJI Air 3 de frente, todas las miradas se nos van a su módulo de cámaras, formado en esta generación por dos sensores, un gran angular y un teleobjetivo de tres aumentos ópticos de los que luego hablaremos en profundidad.

La parte trasera está reservada para el espacio de las grandes baterías, que al igual que ocurre con el dron, han incrementado su tamaño, su peso, y también su capacidad, llegando a los 4.241 mAh.

En este análisis me voy a centrar en hablar de los tres puntos que se asientan como los reclamos fundamentales de este dron, y que lo acercan a la gama alta de DJI, ofreciendo unas prestaciones muy similares a los modelos Mavic, pero con un precio mucho más asequible.

Dos cámaras para quitar límites a nuestra creatividad

Empiezo hablando de la joya de la corona: la cámara. Bueno, las cámaras. DJI vuelve a apostar por una configuración que incluye más de un sensor en el módulo. En el caso del DJI Air 3 tenemos dos sensores CMOS de 1/1,3 pulgadas, uno con lente gran angular de 48 megapíxeles de 24 mm y otro con lente teleobjetivo, también de 48 megapíxeles de 70 mm.

Antes de probar el dron tengo que reconocer que tenía bastantes dudas sobre esto. ¿Para qué voy a necesitar un dron con dos cámaras, siendo una de ellas un teleobjetivo? Un dron de estas características está pensado, principalmente, para grabar paisajes donde tiene más importancia la amplitud de lo que se graba, que algo que queramos ver de forma detallada. Y no podía estar más equivocado.

Para empezar, gracias a los tres aumentos ópticos, ahora tenemos la oportunidad de captar elementos más lejanos de la imagen de forma mucho más fácil sin necesidad de acercar el dron al lugar deseado. Y lo mejor de todo es que el sensor no sacrifica la calidad en ningún momento. Eso sí, tenemos que asegurarnos de que tenemos el enfoque puesto correctamente en el elemento que queremos grabar.

Y como digo, al principio pensaba que esto no iba a tener utilidad, al fin y al cabo estamos ampliando la imagen. Pero tiene mucho sentido, y nos permite jugar con nuestra creatividad. Por ejemplo, yo he dedicado varios vuelos a grabar pueblos pequeños, y si queremos sacar más detalle de un edificio como una iglesia o un campanario, lo podemos hacer sin problema.

La decisión de que la lente del teleobjetivo sea de 70 mm es muy acertada, sobre todo de cara a grabar vídeo en movimiento con un sujeto específico como protagonista. Así se crea un efecto 3D donde desaparece la profundidad con el fondo y se comprime la perspectiva, dando un resultado bastante llamativo.

Durante la grabación, podemos cambiar de uno a tres aumentos de forma progresiva gracias a una de las ruedas superiores del mando, pero no podemos hacerlo pulsando sobre la interfaz de la pantalla del mando para que el cambio entre los sensores es inmediato, como si de un teléfono móvil se tratase, algo que he echado de menos.

Nuestro mejor aliado para la creación de contenido

Ya que estamos hablando de calidad, el DJI Air 3 nos permite grabar con una resolución máxima de 4K a 60 fotogramas por segundo, con ambos sensores. También podemos disfrutar de grabación a cámara lenta a 4K a 100 fotogramas por segundo o a 1.080p ampliando la tasa de fotogramas a 200. Esto se puede aprovechar más cuando queremos grabar un sujeto o un elemento de la escena en movimiento, como un coche o un animal. Cuando estamos captando paisajes, pues no tiene tanto sentido.

La calidad sigue siendo, como es habitual en la marca, buenísima. En el caso del DJI Air 3 tenemos distintas opciones de configuración a la hora de elegir formatos y modos de color. Para este análisis yo he grabado todos los planos en H.264 con el perfil de color normal, y el resultado es más que decente.

Si necesitáis tener más rango para editar los colores, siempre podemos elegir el modo HLG o DL-Log M de 10 bits, que siempre son agradecidos de cara a editar vídeo. Pero yo he decidido utilizar el predeterminado, porque para este análisis quiero exponer cómo viene el dron configurado de base y para que se vea lo fácil que es conseguir tomas de calidad sin necesidad de configurarlo mucho.

Para seguir ampliando la versatilidad, el DJI Air 3 también nos permite grabar vídeos en formato vertical de forma nativa. Esto lo vimos por primera vez en el DJI Mini 3, gracias a que su estabilizador tenía la capacidad de girar 90 grados para grabar directamente en vertical. Pero con este dron no se hace a través de hardware, sino que se realiza un recorte de la imagen por software.

Eso si, la resolución aquí disminuye aquí hasta los 2,7K o 1.080p, pero no me ha parecido ningún problema, ya que el contenido que subimos a las redes sociales en vertical no suele superar los 1.080p, y además cuando se sube a estas plataformas se procesa.

También continúan en escena los modos de vuelo predeterminados, también conocidos como Quickshots, en los que encontramos los habituales: dron, órbita, cohete, boomerang, meteorito…

Sistema de seguimiento Active Track: olvídate de los controles

Y por primera vez he podido probar el sistema de seguimiento Active Track. Digo por primera vez, porque los DJI Mini que he probado en el pasado no contaban con esta función, debido principalmente a la ausencia de sensores y cámaras que permitan garantizar la seguridad del dron si hay obstáculos.

Gracias a Active Track, cuando el dron está volando, puedes marcar con el dedo, sobre la interfaz, a la persona o elemento del entorno que esté en movimiento al que queremos que siga a una determinada distancia. Y tengo que decir que funciona increíblemente bien.

En las primeras pruebas, pedí al dron que me siguiera de espaldas, y también de frente mientras yo caminaba. Y no solo te sigue de forma totalmente autónoma a la distancia que quieras, sino que también es capaz de esquivar los obstáculos que haya por el camino, sin que tu toques el mando.

En la siguiente prueba empecé a correr para ver si el dron era capaz de mantener la distancia que tenía previamente, y subo controlarlo perfectamente.

Y por último, tuve la oportunidad de grabar un clip que siempre me había imaginado durante años. El hecho de poder grabar un vehículo desde su parte trasera como si de un videojuego se tratase. Obviamente, con todas las condiciones de seguridad obligatorias, y en un entorno reservado y permitido.

El dron supo centrar perfectamente la atención del vehículo sin ningún tipo de problema, además de mantener una altura y velocidad variables en función del entorno. De verdad, es una pasada lo bien que funciona, y es un recurso súper interesante y muy cómodo de utilizar para hacer planos dinámicos.

Si lo nuestro es la fotografía, tenemos opción de sacar imágenes en formato JPG/DNG en RAW, utilizando disparo único en 12 o 48 megapíxeles, disparo en ráfagas, y como siempre podemos usar el temporizador. Es un recurso muy válido que nos va a dar capturas de buena calidad, así que si tenemos intención de hacer más foto que vídeo, también podemos.

Fotografía tomada con el gran angular. Imagen | Xataka

Fotografía tomada con la telecámara. Imagen | Xataka

En resumen, para crear contenido el DJI Air 3 es uno de los drones más polivalentes que podemos encontrar en el mercado, sin necesidad de entrar en la gama más alta de los drones de DJI. Podemos grabar de forma tradicional, aprovechar los aumentos de su teleobjetivo, grabar a cámara lenta, adaptar el contenido para redes sociales grabando en vertical, utilizar el sistema de seguimiento y hacer fotos de calidad bastante decente.

Sistema de transmisión DJI O4: lo que te da, te lo quita…

Otras de las novedades que me ha gustado muchísimo la encontramos en el control, ya que DJI estrena con este dron el sistema de transmisión DJI O4. La compañía ha querido mejorar la conexión entre el mando y la aeronave introduciendo un mayor número de antenas en su interior, llegando a tener un total de seis (cuatro receptores + dos transmisores). Para que nos hagamos una idea, el Mavic 3 Pro tiene cuatro.

¿En qué se traduce esto? En una mejora del alcance de la transmisión y recepción de la señal. Concretamente 10 kilómetros de distancia total en los países de la normativa CE y 20 kilómetros en los países de la normativa FCC. En España, estamos bajo la normativa CE, que es mucho más restrictiva y más limitada que los países de la normativa FCC, pero con este sistema de transmisión se han ampliado un poco más las distancias que teníamos anteriormente. Esto es algo bastante positivo y que se podrá aprovechar en los futuros drones que cuenten con este sistema de transmisión.

DJI O4 no ha venido solo y la compañía también ha dado a luz dos nuevos mandos. El DJI RC-N2 y el DJI RC 2, el controlador que he estado probando para hacer este análisis. Este modelo es muy parecido al DJI RC que probé con el DJI Mini 3. La única diferencia que encontramos es la integración de estas dos antenas externas para favorecer la conexión entre el mando y la aeronave, que se combinan con dos antenas internas.

En mi experiencia con el dron he querido comprobar la conectividad y de hecho volé bastante lejos para comprobar que los datos eran ciertos. Obviamente no me lo llevé a 10 kilómetros de mi posición, pero sí que superé los dos kilómetros de distancia y la cobertura de la transmisión no bajó ni siquiera una "rayita".

Durante los vuelos que he hecho con este DJI Air 3 no he tenido ningún problema excepto un susto que tuve en el que, encontrándose el dron a unos 200 metros de distancia, en un espacio plano y sin obstáculos, dejó de mostrar señal durante unos segundos. Esto no es lo más habitual y entiendo que habrá sido una interferencia puntual, porque el resto de veces que he volado el dron, no he tenido ningún solo corte.

Ahora vienen las malas noticias. Este nuevo sistema de transmisión hace que todos los mandos anteriores de DJI no sean compatibles con el DJI Air 3, lo cual quiere decir que no tendremos opción de comprar este dron de forma individual. Por lo tanto, su precio de salida sube, ya que estamos obligados a comprar un mando nuevo para poder controlarlo.

Esto me parece una pena, ya que muchos usuarios que ya tengan un dron de DJI no podrán aprovechar sus antiguos mandos. Es más, los nuevos mandos, el RC 2 y el RC-N2, tampoco son compatibles con otros drones de la compañía, por lo que las posibilidades de uso se reducen muchísimo.

Batería: una autonomía “a la altura”

El último punto que me gustaría comentar es el de la autonomía. Como comentaba antes, DJI ha aumentado el tamaño y por tanto, la capacidad de las baterías de este DJI Air 3, y son realmente enormes. La compañía habla de vuelos de 46 minutos, en base a sus mediciones grabando con unos determinados parámetros.

En mi experiencia de uso real, cada vuelo que he hecho con el DJI Air 3 he grabado con resolución 4K a 60 FPS en el modo de vuelo normal, y también he estado utilizando los modos de vuelo predeterminados y los sistemas de seguimiento. En general, he tenido una autonomía media de 33 minutos.

Desde mi punto de vista, es una cifra más que suficiente si buscas dedicar una jornada entera a volar el dron para crear contenido en diferentes localizaciones. Eso sí, para mí sigue siendo indispensable que contemos con más de una o dos baterías para poder aprovechar el día lo máximo posible.

Para cargar las baterías también he probado el nuevo centro de carga que se estrena con este dron, y aquí los tiempos de carga dependen del cargador que utilicemos. DJI vende algunos oficiales en su página web, ya que no se incluyen con el dron, una pena. Yo he probado uno que tenía por casa de 35W y las tres baterías se han cargado en unas 4 horas y media aproximadamente. Nada mal para dejarlas por la noche y tenerlas listas por la mañana.

DJI Air 3, la opinión de Xataka

En conclusión, el DJI Air 3 es el dron más polivalente que he utilizado hasta la fecha a la hora de crear contenido, y todos los resultados en grabación de vídeo que he tenido con él son espectaculares. La facilidad de uso sigue siendo un estándar de la marca, y la verdad que no he encontrado diferencia entre el uso de los drones de gama de entrada con este Air 3 en este apartado.

La principal pega que he encontrado ha sido, una vez más, el precio, que supera la barrera de los 1.000 euros. Pero las cosas como son, estamos ante un dispositivo cargado de tecnología, sensores y cámaras que nos da una de las mejores experiencias que podemos tener en este campo. Es justo que haya que pagar un precio alto por él.

Tenemos tres opciones. La más económica es la de comprar el dron con el mando DJI RC-N2 y una batería por 1.099 euros. La siguiente, el pack vuela más que incluye el dron, el mando RC-N2, dos baterías más y el centro de carga por 1.349 euros. Y por último, el mismo pack, pero en lugar del mando RC-N2 el mando RC-2 con pantalla que es el que he probado yo, por 1.549 euros.

Desde mi punto de vista, el pack más recomendable para aprovechar mejor una jornada de creación de contenido con nuestro dron, es el pack "Vuela Más", simplemente por las baterías extra. Pero como veis, es un precio que no es fácil de pagar para muchos usuarios.

Si la idea es iniciarse en el mundo de los drones, el DJI Air 3 es un pedazo de equipo, pero pienso que no hace falta gastarse tanto dinero. Las opciones de gama de entrada del catálogo de DJI son más que suficientes si estás buscando un dron para la creación de contenido, y sus prestaciones te van a sobrar para la mayoría de vídeos que quieras hacer.

Imágenes | Xataka

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de DJI. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.