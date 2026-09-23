Hoy en Lidl la tostadora con acabado retro que tiene seis niveles de tostado y función para descongelar

Lidl suele renovar los productos de la sección Bazar con muchísima frecuencia, por lo que semana a semana vamos viendo bastantes novedades. Aunque pertenece al catálogo de la semana que viene, la tienda ya tiene en su página web el tostador Silvercrest por 17,99 euros. Eso sí, únicamente estará disponible en la tienda online y no en tiendas físicas.

Como alternativa, Amazon tiene un tostador similar de la marca Orbegozo que se puede elegir con una (23 euros) o dos ranuras (41,99 euros). El primero, que es el más barato, también incluye un accesorio para panecillos y cruasanes y viene con siete niveles de tostado.

Un tostador bonito, muy completo y bastante barato

Como solemos ver en muchos de los productos que está comercializando Lidl últimamente, la tostadora Silvercrest destaca a simple vista por su acabado retro. Además, está disponible a elegir tres colores diferentes: beige, negro y rojo, siendo este último el más vistoso.

La tostadora cuenta con una carcasa de metal y ofrece seis niveles de tostado que se pueden ajustar a través del panel que se encuentra en el lateral. Justo al lado también nos encontramos con una palanca que permite que podamos retirar la tostada, interrumpiendo así el proceso de tostado.

También incorpora una bandeja recogemigas extraíble, viene con función de descongelación, cuenta con una función de elevación automática para retirar las rebanadas más pequeñas, viene con una función de calentamiento sin tostado (permite calentar sin tostar la rebanada) y además viene con un accesorio orientado a utilizarse en panecillos y cruasanes.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Tostadora silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Hay tres colores a elegir .

. Su accesorio para panecillos y cruasanes .

. Sus seis niveles de tostado. ❌ LO PEOR Solo está disponible en Lidl online. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un tostador económico que te permita ajustar el nivel de tostado de la rebanada. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo que te permita tostar muchas rebanadas a la vez, ya que el tostador de Silvercrest es bastante sencillo en este aspecto.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest, Orbegozo

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