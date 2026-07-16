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Hoy en Action este enfriador de aire con mando a distancia por menos de 40 euros: el aparato perfecto para este verano

Un dispositivo portátil ideal para habitaciones y salones de tamaño mediano

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Fran León

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El verano no da tregua y mantener la casa a una temperatura agradable sin que la factura de la luz se dispare se ha convertido en el principal objetivo de la temporada. Si no quieres (o no puedes) meterte en obras para instalar un aire acondicionado split tradicional, las tiendas Action tienen la solución de bajo coste ideal para sobrellevar mejor las olas de calor. Se trata del enfriador de aire Nedis, que puedes conseguir por 39,95 euros.

Este es de los típicos productos que en Action se agotan rápido, así que si no tienes una tienda de la cadena cerca, te puede venir bien comprar este climatizador portátil de Amazon por 51,99 euros. Es silencioso e incorpora un sistema de luces LED y temporizador de hasta ocho horas.

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Un dispositivo de climatización portátil y de bajo consumo

Enfriador De Aire Action

A diferencia de los ruidosos aires acondicionados portátiles o los ventiladores convencionales que solo mueven el aire caliente de un lado a otro, este enfriador de aire de Action funciona mediante un sistema de evaporación. Solo tienes que llenar su depósito de agua (y añadirle los acumuladores de hielo que vienen incluidos) para que el aparato aspire el aire caliente de la habitación, lo pase por el filtro húmedo y lo devuelva a la habitación transformado en una brisa fresca y agradable.

Sus puntos fuertes para convertirse en el rey de tu salón o el dormitorio son su mando a distancia (para olvidarte de levantarte del sofá o de la cama para cambiar la velocidad o apagarlo); su consumo eléctrico ridículo (ya que no utiliza un compresor como los aires acondicionados tradicionales y consume mucha menos energía) y también su portabilidad, gracias a sus ruedas multidireccionales y su diseño compacto.

Si buscas enfriar estancias medianas o de paso o quieres una brisa húmeda que alivie la sequedad del ambiente que suelen provocar los ventiladores comunes, este dispositivo es para ti. Eso sí, ten en cuenta que para sacarle el máximo partido rinde mejor en ambientes secos y requiere que le vayas reponiendo agua fría o hielo para mantener su máximo rendimiento.

⚡ EN RESUMEN: enfriador de aire Nedis de action

 LO MEJOR

  • Precio imbatible: por menos de 40 euros es prácticamente imposible encontrar un sistema de climatización con mando a distancia y temporizador. Es infinitamente más barato que cualquier aire acondicionado portátil.
  • Bajísimo consumo eléctrico: al no tener compresor (solo funciona el ventilador y una pequeña bomba de agua), gasta prácticamente lo mismo que un ventilador convencional. Tu factura de la luz ni lo notará.

❌ LO PEOR

  • No es un aire acondicionado... Es importante no confundir conceptos. Este aparato no enfría la habitación bajando los grados del termostato de forma real; lo que hace es refrescar la sensación térmica de la brisa mediante la evaporación de agua fría.
  • Eficacia nula en zonas húmedas... Si vives en una zona de costa con mucha humedad ambiental (como Barcelona o Valencia), este aparato no te servirá de mucho. Al haber ya mucha humedad en el aire, el agua del depósito no se evapora bien y solo conseguirás aumentar la sensación de bochorno.

💡 CÓMPRALO SI... Vives en una zona de clima seco (como el interior de la península, su rendimiento es excelente porque la evaporación del agua es muy rápida y efectiva.

⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes bajar la temperatura de un salón de 25 metros cuadrados donde hay varias personas, este aparato se te va a quedar muy corto.
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