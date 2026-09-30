Hoy en Action, por 14,92 euros, esta tostadora en tono pastel con grado de tostado ajustable y dos ranuras para el pan

Últimamente estamos viendo en muchas tiendas electrodomésticos que destacan sobre todo por sus tonos pastel. Lo vemos mucho en Lidl, pero también en otras tantas como Action, que ha lanzado hoy mismo una tostadora de la marca Tristar con el mismo diseño que veníamos viendo en la tienda. Y lo mejor de todo es que es muy barato, ya que se puede encontrar en tiendas físicas por un precio de 14,92 euros.

Si no tienes una tienda Action en casa, Amazon tiene la Cecotec Toast&Taste 800 Vintage Light por un precio de 39,90 euros. Es más cara, pero está disponible en cuatro colores diferentes (azul, verde, beis y amarillo), también tiene dos ranuras para las rebanadas de pan e incluye seis niveles para regular la potencia de tostado.

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Una tostadora económica y con un buen acabado

La tostadora Tristar destaca sobre todo por su acabado, que se puede elegir en tres tonos pastel: azul, blanco y negro. Cuenta con un dial con el que podemos ajustar el grado de tostado, así como utilizar sus funciones de descongelación y de calentamiento.

También incluye una bandeja recogemigas que se puede extraer, un accesorio muy útil para preservar la limpieza de la cocina. Además, la guinda del pastel está en que cuenta con dos ranuras para el pan, permitiendo preparar varias de una sola sentada.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la tostadora Tristar hoy ✅ LO MEJOR Su acabado en tono pastel .

. Su dial para regular el grado de tostado .

. Su precio. ❌ LO PEOR Únicamente está disponible en tiendas físicas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tostadora económica que además tenga un buen acabado en tono pastel. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más completa, que incluya accesorios para calentar otros accesorios (como el de la tostadora Philips).

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Imágenes | Action, Compradicción, Tristar

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