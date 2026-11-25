Han pasado ya casi cuatro años desde que compré mi Echo Dot para construir una red inteligente en casa. Si bien es cierto que lo he utilizado de este modo, al final me he decantado más por conectarlo a una Nintendo Switch. Se trata de un dispositivo más práctico de lo que pensaba y por los 34,99 euros que cuesta ahora mismo durante el Black Friday volvería a comprarlo sin pensármelo dos veces.
Echo Dot (modelo de 2022)
Una forma diferente de utilizar el Echo Dot
El Echo Dot es un altavoz inteligente que incorpora el asistente de voz Alexa. La mayor utilidad es la de construir una red inteligente en casa conectando dispositivos y accesorios compatibles para así disfrutar de un ecosistema basado en este asistente de voz.
Pero también hablamos de un altavoz que cuenta con conectividad Bluetooth, y este es el uso que más le he dado en momento puntuales (no siempre) junto con mi Nintendo Switch, y ahora con mi Nintendo Switch 2. El dispositivo de Amazon ofrece una mejor calidad de audio que los altavoces de las dos consolas, por lo que merece la pena exprimir esta utilidad en ciertos momentos.
Cuando juego con la consola conectada al dock, lo hago desde el televisor utilizando sus altavoces. En cambio, a veces me apetece jugar en modo portátil, y para estas ocasiones prefiero conectar la Nintendo Switch 2 al altavoz de Amazon. Lo malo es que estamos atados al lugar donde tengamos instalado el Echo Dot, aunque hay formas de evitarlo.
En la misma tienda de Amazon podemos encontrar de oferta la base PlusAcc por 31,99 euros. Básicamente se trata de una base con batería donde podemos colocar el Echo Dot para que podamos utilizarlo donde queramos. Ofrece una autonomía de hasta seis horas de reproducción con el volumen al máximo, más que suficiente para jugar a la consola durante un buen rato.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Echo Dot hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz con conectividad Bluetooth que sea barato y que te permita utilizar Alexa.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un altavoz Bluetooth que no sea "inteligente" y que sea más económico. El Soundcore Select 4 Go, por ejemplo, cuesta 18,99 euros y es muy compacto.
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Imágenes | Alberto García en Espinof, Amazon
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