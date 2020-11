Google Home y Amazon Echo, dos años después: éste es el uso que les estoy dando

Parece que fue ayer y hace ya dos años que los altavoces inteligentes desembarcaron en España. Ha habido tiempo suficiente para que los catálogos de Google, Amazon e incluso el de Apple crecieran con nuevas propuestas, han llegado otros fabricantes y a nivel de usuarios han dejado de ser una novedad, lo que no implica que ni mucho menos que su utilidad haya descendido. ¿Los seguimos usando como antes o los chistes ya no nos hacen tanta gracia?

Cuando llegaron consultamos a personas de a pie por sus elecciones y la evolución de su uso, desde el interés inicial al actual. Un año después volvimos a preguntarles cómo había cambiado su experiencia y ahora, dos años más tarde, volvemos a ellos nuevamente para conocer qué ha cambiado. O si no ha cambiado nada.

El jefe de cocina Aitor Ríos tiene 40 años y, aunque le gusta la tecnología, no es ni mucho menos un experto. En su momento nos contó que compró el Echo Dot (49,99 euros) de 3ª generación por curiosidad.

En este tiempo ha crecido la familia en todos los sentidos, tanto la humana como la de Amazon: hace unos meses compraron una segunda unidad, esta vez con reloj (ahora mismo no disponible, disponible el Echo Dot 4º gen con reloj por 69,99 euros), Echo Wall Clock (29,99 euros) y otro dispositivo de Amazon muy útil, el Fire TV (29,99 euros).

Les damos un uso muy básico pero los usamos muchísimo, y nos hacen la vida mas fácil. La verdad es que no me he puesto a profundizar en la domótica, así que no le veo muchas limitaciones. Si es cierto que echo en falta más opciones de automatización al estilo HomeKit de Apple. Pero también es cierto que el precio de los componentes que usamos no tiene nada que ver con los compatibles con Apple . "

Manuel Mateos, de 28 años y desarrollador de software de profesión, es un amante de la tecnología y experimentador nato. De hecho el año pasado comenzó a desarrollar skills para el ecosistema de Amazon. Poseía un Echo Dot y un Echo Spot (129 euros) y en este tiempo la familia de dispositivos conectados también ha crecido: ahora posee un Fire Stick HD (59 euros) y un Bose Home Speaker 500.

Me reafirmo en lo que dije: creo que es importante que Amazon potencie todo un poco más, porque mucha gente los va a acabar usando como meros streamers de música . Y no me gustan los Echo Dot con el nuevo diseño de bola, pero esto es opinión personal"

Reconozco que es un gimmick bastante guay el control por voz pero hay bastante trabajo por delante a la hora de hacerlo más natural y menos programático, y personalmente termino bastantes veces frustrado porque no me entiende cuando le pido música o cuando le digo que haga algo.

"Que mis últimas adquisiciones tengan Alexa es accidental y casi anecdótico. He dejado de usar prácticamente todo excepto la skill del sonido de lluvia, la del tiempo y la del resumen de noticias ; sigo usando los accesos a Spotify Connect pero no lo utilizo para mucho más. Ahora mismo no tengo nada de smart home y la verdad es que, habiendo dejado de hacer cosas con ello, no las echo de menos. De hecho el acceso a Alexa del mando del Fire Stick ni siquiera lo utilizo.

Nuestro editor del medio de videojuegos Vidaextra Rubén Márquez es un periodista apasionado de la tecnología, por lo que compró su altavoz Amazon Echo (ahora disponible la 4º generación por 99 euros) en cuanto salió al mercado para investigar.

Álvaro SanJuan es filólogo y como el mismo dice, "muy de Apple", pero no le gustaba el HomePod. Así que "ni se lo planteó" con la oferta de altavoces que había con Alexa en su momento. En el Black Friday de hace dos años compró un Echo Spot y un Echo Dot.

Cosas que no me gustan: a veces es complicado de configurar, por ejemplo con un Wi-Fi nuevo o cuando se va la luz; que no se pueda cambiar la voz y el nombre y siempre sea la de una mujer , la señora sumisa. Que pongan un hombre también. "

Me parece bastante útil, incluso también los uso para escuchar música porque los tengo conectados con Spotify, aunque tampoco es que sean aparatos como para escuchar música ... principalmente porque Alexa es un poco tonta a la hora de comunicarse con ella con la voz. No solo los uso mucho sino que los recomiendo. Además Alexa es más lista que Siri, reconoce y entiende mejor que el de Apple.

"Me los compré a mitad de precio, les veía muchas posibilidades y creía que los iba a usar un montón... y así es . El Echo Dot lo tengo en el despacho y Echo Spot lo tengo en la mesilla. Este último comencé utilizándolo para la alarma, vamos, como despertador. Pronto configuré una rutina para que me despierte a tal hora, ponga Cadena Ser y encienda la luz. Pero como no duermo solo, nos despertaba a los dos. Ahora solo lo tengo como reloj y para visualizar datos en la pantalla como la información del tiempo

Interiorista, editora y coordinadora de Decoesfera, Patricia Fernández de Gubieda de 44 años nos explica que aunque no le gusta especialmente la tecnología, la ve algo necesario y facilitador. Además, lo suyo son las tendencias en arquitectura de interiores y decoración, por lo que considera que ha de estar al tanto de estos gadgets que forman parten de la casa.

Tenía un Google Home Mini (ahora disponible 2º generación por 59 euros) y ahora han comprado una segunda unidad.

En este tiempo con sus dos Google Home Mini, Manuel Santos (ahora con 24 años) ha terminado sus estudios de ingeniería informática, una carrera muy vocacional para alguien tan amante de la tecnología y la innovación como este sevillano.

A pesar de no utilizarlos 24h, me sigue pareciendo algo super útil y, es cierto, que los uso menos ante la falta de dispositivos conectados. Los que tenia se estropearon y no los he repuesto."

Camarero de profesión, la tecnología es la pasión de David Bujedo (32 años), que ha ido renovando sus altavoces inteligentes en estos años y domotizando su casa.

"Ahora mismo el menos utilizado, pero no por ello no hay semana que no se use, son los Amazon Echo, sigo enamorado del modo susurro de este dispositivo, es perfecto para cuando hay algún miembro más de casa durmiendo. Viene bien para interactuar con el reloj de pulsera de Fitbit, ya que Google no se sincroniza con este modelo de reloj a través del asistente. En cambio, sigo la mayor parte de las veces reproduciendo música desde los dispositivos de Google.

El farmacéutico Carlos tiene 44 años y, pese a gustarle la tecnología, no es su pasión. Tiene un Google Home (99 euros) en casa porque se lo regalaron a su mujer, así que comenzarlo a probarlo. Dos años después...

Sí, dicen que no debes nunca regalar un regalo que te han hecho… Pero siendo sinceros, Google Home se había acabado convirtiendo en un bonito objeto de decoración al que había que limpiarle el polvo. Pero no lo usábamos. No fuimos capaces de sacarle todo el potencial que no dudo pueda tener .

También conocida como "Merirocket", la directora del área editorial de lifestyle de Webedia España en medios como Trendencias, Directo al Paladar o Vitónica. Le gusta la tecnología, pero el que más pilota en casa es su marido, los ingeniero y maker. En su momento compró el Echo Spot y el Google Home Mini.

"No ha habido mucha novedad, sigo encantada pidiendo que me apague las luces y me las encienda. Y preguntando la hora, escuchando música y la radio. Quizá esperaba más con el tiempo y no ha ido a más. Ni Alexa ni Google Home, ni yo. Te digo esto y me planteo firmemente comprar otro más para el despacho y otro para mi otra casa. Aunque sea muy poco lo que hago, ese poco se me hace muy cómodo. De hecho ahora tengo TV y robot aspirador que se pueden conectar con Alexa, pero no lo he hecho.

Una cosa que por ejemplo me ha pasado con Alexa y no me ha respondido, le preguntas casos de COVID en tu ciudad y no te da info, en el caso de la pandemia podía haber servido de información y tiene cuatro cosillas malas."