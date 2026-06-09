Estos auriculares Bluetooth cuestan 10 euros y son de Xiaomi: tienen una buena batería y cinco modos de ecualización

Xiaomi tiene un catálogo de auriculares bastante amplio con precios que parten incluso desde los 10 euros, al menos cuando están de oferta. El mejor ejemplo lo tenemos en los Redmi Buds 6 Play, unos auriculares que ahora mismo se pueden comprar en Amazon por solo 9,99 euros.

Unos auriculares Xiaomi por prácticamente 10 euros

Los Redmi Buds 6 Play son unos auriculares Bluetooth TWS de Xiaomi que destacan principalmente porque son muy baratos. Vienen con su propio estuche de carga y tienen diseño de botón, aislando de esta forma el ruido externo de forma pasiva. Por supuesto, incluyen un juego de almohadillas con distinto tamaño.

No tienen cancelación activa de ruido, pero sí reducen el ruido mediante inteligencia artificial para llamadas de teléfono. A través de la aplicación de Xiaomi, se pueden configurar los cinco modos de ecualización de audio y disponen de Bluetooth 5.4 para una buena estabilidad en la conexión inalámbrica.

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Además, uno de los puntos más atractivos de estos auriculares es que incorporan una buena batería. Su autonomía alcanza aproximadamente las 7,5 horas si únicamente tenemos en cuenta los auriculares y hasta 36 horas si tenemos en cuenta el estuche de carga. Además, soporta carga rápida y con 10 minutos ofrece una autonomía de hasta tres horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los redmi buds 6 play hoy ✅ LO MEJOR Su precio : ahora mismo cuestan prácticamente 10 euros.

: ahora mismo cuestan prácticamente 10 euros. Su batería: ofrece una muy buena autonomía teórica alcanzando las 36 horas con el estuche de carga. ❌ LO PEOR Sin ANC: no vienen con cancelación activa de ruido. 💡 CÓMPRALO SI... Estás buscando unos auriculares Bluetooth muy económicos para utilizar en casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres unos auriculares que puedas utilizar en el transporte público, ya que al no contar con cancelación activa de ruido no podrás reducir el ruido ambiente.

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