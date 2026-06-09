Estos auriculares Bluetooth cuestan 10 euros y son de Xiaomi: tienen una buena batería y cinco modos de ecualización

Xiaomi tiene un catálogo de auriculares bastante amplio con precios que parten incluso desde los 10 euros, al menos cuando están de oferta. El mejor ejemplo lo tenemos en los Redmi Buds 6 Play, unos auriculares que ahora mismo se pueden comprar en Amazon por solo 9,99 euros.
Xiaomi Redmi Buds 6 Play
Unos auriculares Xiaomi por prácticamente 10 euros
Los Redmi Buds 6 Play son unos auriculares Bluetooth TWS de Xiaomi que destacan principalmente porque son muy baratos. Vienen con su propio estuche de carga y tienen diseño de botón, aislando de esta forma el ruido externo de forma pasiva. Por supuesto, incluyen un juego de almohadillas con distinto tamaño.
No tienen cancelación activa de ruido, pero sí reducen el ruido mediante inteligencia artificial para llamadas de teléfono. A través de la aplicación de Xiaomi, se pueden configurar los cinco modos de ecualización de audio y disponen de Bluetooth 5.4 para una buena estabilidad en la conexión inalámbrica.
Además, uno de los puntos más atractivos de estos auriculares es que incorporan una buena batería. Su autonomía alcanza aproximadamente las 7,5 horas si únicamente tenemos en cuenta los auriculares y hasta 36 horas si tenemos en cuenta el estuche de carga. Además, soporta carga rápida y con 10 minutos ofrece una autonomía de hasta tres horas.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta de los redmi buds 6 play hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Estás buscando unos auriculares Bluetooth muy económicos para utilizar en casa.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres unos auriculares que puedas utilizar en el transporte público, ya que al no contar con cancelación activa de ruido no podrás reducir el ruido ambiente.
También te puede interesar
XIAOMI REDMI Buds 8 Lite – Auriculares inalámbricos Bluetooth in-Ear con ANC 42 dB, Driver de 12,4 mm, Graves intensos, hasta 36 h de autonomía, 5 ajustes de EQ y Bluetooth 5.4, Negro
XIAOMI Redmi Buds 8 Pro, True Wireless Bluetooth, cancelación Activa de Ruido de hasta 55 dB, Triple Driver, Sonido Hi-Res Hi-Fi, Dolby Audio, hasta 33h de autonomía, Bluetooth 5.4, IP54, Negro
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Xiaomi
En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados
En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros
Ver 0 comentarios