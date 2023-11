Este potente mini PC es perfecto para jugar a Fortnite o PUBG en la tele y ahora cuesta menos de lo que imaginas

Si quieres un mini PC para colocar junto a la tele o para que sea tu equipo de escritorio y prefieres comprar uno bastante capaz pero a precio ajustado, el NiPoGi AM08PRO es el modelo perfecto y además está de oferta. Puedes hacerte con él por 449,68 euros, con envío gratuito. Te contamos cómo.

Comprar el NiPoGi AM08PRO al mejor precio

Si bien el precio oficial de este mini PC está en los 699 euros, en Amazon esta semana lo podemos encontrar por 200 euros menos, a 499,65 euros. Pero, si además usamos el código 2LPPNQVN al hacer nuestro pedido, podremos hacernos con él por un 10% menos, equivalente a unos 50 euros menos, con lo que se nos quedará en unos atractivos 449,68 euros. Dicho precio, además, incluye el envío gratuito y en menos de una semana para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Este NiPoGi AK1 es un interesante mini PC que destaca por una potencia bastante alta para lo habitual en este tipo de equipos, así como por su atrevido diseño, con un look más gaming de lo habitual e incluso con iluminación RGB superior, todo ello sin renunciar a un tamaño bastante compacto, de 13,29 x 15,61 x 7,2 cm. Eso sí, no viene con Windows 11 de serie, aunque instalarlo no nos costará demasiado esfuerzo o dinero.

Este modelo monta un potente procesador AMD Ryzen 7 7735HS, de última generación además, con gráfica integrada. Éste viene acompañado de 32 GB de memoria RAM y de un SSD con unos suficientes 512 GB de capacidad. Al no contar con gráfica dedicada, no es el equipo más indicado para mover los títulos más exigentes, pero podremos usarlo sin problema para juegos como Fornite o PUBG a 60 ó 70 fps.

Además, cuenta con un selector para el rendimiento, con el que podremos elegir entre los modos automático, silencioso o de alto rendimiento con sólo girar un dial, controlando así la potencia y el consumo de energía que deseamos en cada momento o dejarlo a la elección del propio dispositivo.

Por lo que a conectividad se refiere, este equipo nos ofrece además de la WiFi 6 y el Bluetooth 5.2. Cuenta con dos salidas HDMI que le permiten gestionar hasta 3 pantallas con resolución 4K, y dispone de 4 puertos USB-A 3.0, (dos frontales y dos traseros) y un puerto USB-C en la parte delantera.

