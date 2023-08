Este bestial reloj pro ultra se desploma: resistente, con Snapdragon Wear 4100 y dos pantallas por 200 euros

¿Buscando un buen reloj deportivo que te ofrezca una autonomía enorme y un montón de prestaciones sin irse de precio? Si es así, el TicWatch Pro 3 Ultra es una excelente opción que además te va a costar mucho menos en estos momentos. Además de estar rebajado sobre su precio habitual, puedes encontrar un cupón de 20 euros en Amazon, con lo que se te queda en unos interesantes 205,80 euros con envío gratuito y rápido incluido.

Comprar el TicWatch Pro 3 Ultra al mejor precio

El precio oficial de este reloj es de 299,99 euros, pero en estos momentos, en Amazon, lo encontramos por 225,80 euros, lo que nos deja casi 75 euros de ahorro que podemos llevar hasta casi 95 euros menos con sólo marcar el cupón de descuento de 20 euros disponible. Tendremos además envío gratuito y en un sólo día para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

El Ticwatch Pro 3 Ultra es un completo reloj inteligente con un enfoque deportivo y resistente, con cuerpo de 48mm y un peso sin correas de tan sólo 41 g. En él encontramos no una, sino dos pantallas; una de tipo AMOLEDD de 1,4 pulgadas y la otra secundaria, de tipo FSTN Always On para mostrar la hora en todo momento preservando la autonomía.

Podemos sumergirlo sin miedo, ya que es resistente al agua, con certificación IP68. Además cuenta con GPS integrado y sensor de frecuencia cardiaca, además de acelerómetro, giroscopio, barómetro, brújula o pulsioxímetro.

Con procesador Snapdragon Wear 4100+ cuenta con 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno y con conectividad Bluetooth 5.0 así como con WiFi y NFC para pagos móviles.

Pero si destaca por algo, es sin duda por su autonomía, capaz de alcanzar los 45 días en modo reloj y hasta 3 días en modo inteligente.

