Este Apple Watch Ultra no durará mucho: sólo hoy puedes comprar el reloj más ambicioso de la manzana por casi 130 euros menos

Con precios así en artículos tan demandados, es normal que los stocks vuelen. Si estabas pensando en hacerte con un Apple Watch Ultra al precio al que lo ha tenido hoy por su Día sin IVA MediaMarkt pero se te ha escapado, date prisa. No dejes que te ocurra lo mismo con este ofertón con el que Amazon igualaba la oferta. Puedes llevártelo por unos ajustados 873 euros con envío gratuito y a tiempo para Reyes.

Comprar el Apple Watch Ultra al mejor precio

Aunque Amazon nos lo ofrece rebajado sólo con corra Loop Alpine en color naranja, por lo demás no tenemos que preocuparnos, porque no hay más opciones que la de la correa para elegir. Y con un precio oficial de 999 euros como el que tiene el Ultra, más una rebaja de 128 euros como la que lleva, no nos deberñia importar mucho tener que comprar una correa que nos guste más más adelante.

Así pues, nos podremos llevar el caro reloj de Apple por unos más razonables 873 euros con envío gratuito y entrega a tiempo para Reyes, por si lo queremos como regalo, siempre que seamos usuarios Prime o aprovechemos la prueba gratuita del servicio por un mes.

Como segura sabrás ya, el Watch Ultra de Apple es la propuesta más completa en relojes inteligentes de la marca de la manzana mordida, desmarcándose de propuestas más lujosas para centrarse en las prestaciones deportivas.

Frente al resto de modelos de la gama de relojes de Apple, este Ultra es de mayor tamaño: cuenta con una pantalla Retina LTPO OLED con 1,92 pulgadas always on, sobre una caja de 49mm hecha en titanio, con un único color disponible y con cristal de zafiro. No hay opciones entre las que elegir más allá de las correas.

Tampoco podemos elegirlo con o sin conectividad 4G: todos los Watch Ultra son GPS+Celular. Por otro lado, este modelo soporta el agua hasta los 100 metros y nos permite bucear hasta a 40 metros de profundidad sin problema (la diferencia es por el tiempo bajo el agua).

Monta un chip S8 de doble núcleo, y cuenta con 32 GB de almacenamiento en los que almacenar montones de canciones, podcast y apps. Además su autonomía supera a la del resto de relojes de la marca, con unas 36 horas de uso normal y unas 60 horas en bajo consumo,

Y como decimos, se centra en el deporta, por lo que ofrece prestaciones como la función de sirena, por si nos perdemos en la montaña, un GPS de doble banda, sensores como el barómetro, el acelerómetro, el giroscopio, el altímetro (siempre activo), la brújula, además de otros para medir nuestro rendimiento y constantes, como el de temperatura corporal (también la del agua), el de ritmo cardíaco, o medición de SpO2 y VO2Max.

