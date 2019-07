Echo, Xiaomi Mi 9T, Conga 3490 Elite... las compras y recomendaciones de los editores de Xataka para el Amazon Prime 2019

Nos encontramos inmersos en pleno Amazon Prime Day 2019 y los editores de Xataka no somos de piedra. Quién más, quién menos ha echado un ojo a nuestro especial Cazando Gangas y ya ha comprado ese producto que andaba buscando. Otros han resistido la tentación, pero nos recomiendan algún producto que consideran muy interesante por su relación calidad precio, especialmente ahora que está de oferta.

Recuerda que para aprovechar el Amazon Prime Day es necesario ser usuario de Amazon Prime, bien sea de pago o durante el periodo de prueba gratuito durante 30 días, disfrutando también del envío gratis.

Xiaomi Mi 9T

La recomendación de César Muela

Teniendo en cuenta que es uno de los móviles con mejor relación calidad precio del mercado, se hace muy complicado no recomendar el Xiaomi Mi 9T (299,99 euros) con casi un 10% de descuento. Sería mi recomendación para cualquier persona que necesite un móvil con buenas prestaciones, casi de gama alta, pero a un precio bastante contenido.

Kindle Paperwhite

La recomendación de Cristian Rus

Mi recomendación para este Prime Day es todo un clásico del Prime Day, el Kindle Paperwhite (99,99 euros) de Amazon. Es un dispositivo increíblemente útil que se rentabiliza con leer unos cuantos libros en él. Si además se adquiere por 99,99 euros como ocurre en este Prime Day, es una compra más que recomendada.

He tenido generaciones anteriores de este lector de libros electrónico y el modelo Kindle Paperwhite es el mejor para el lector medio, con especificaciones muy adecuadas para disfrutar leyendo en cualquier lugar, sea de noche o sea de día. Además, se puede aprovechar la oferta de Kindle Unlimited gratis durante tres meses para estrenarlo por todo lo alto.

Cecotec Conga 3490 Elite

La recomendación de Miguel López

Si os tengo que ser sincero, soy de los que no andan atentos a este tipo de ofertas de duración limitada a menos que tenga una necesidad genuina de comprar algo. He estado mirando ofertas tentadoras de robots aspiradores con el Cecotec Conga 3490 Elite (299 euros) a la cabeza, que lo han rebajado 100 euros. Por ese precio hace de todo: mapea la casa, barre, pasa la mopa y hasta friega.

Amazon Echo Show 5

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Me lancé al mundo de los altavoces con un Google Home Mini y me gustó la experiencia, por este motivo me gustaría hacerme con otro altavoz inteligente, aunque esta vez de Amazon. Creo que Amazon ha construido un completo ecosistema con sus altavoces y asistentes como punto de partida y el Echo Show 5 a 59,99 euros. Me resulta con diferencia el modelo más atractivo gracias a la experiencia que ofrece su pantalla de 5,5" y su precio.

Philips Hue

La recomendación de María González

Si tienes algún altavoz inteligente o si simplemente quieres poder controlar las luces a distancia desde el teléfono, yo me compraría el kit Philips Hue. Con el Amazon Prime Day hay varias ofertas: el de inicio con dos bombillas (69,95 euros) y el kit con cuatro bombillas más interruptor (119,90 euros) . Hace más de dos años que lo utilizo y estoy encantadísima: desde la posibilidad de configurar varios ambientes hasta el poder decir "Alexa, apaga todas las luces" al salir de casa sin tener que ir apagando una a una.

Enchufe inteligente OSRAM

La recomendación de María González

Como bonus track, este enchufe de Osram (8,99 euros) que compré en una oferta hace unos meses y que vuelve a estar rebajado Es compatible con el Hub de Philips Hue (lo trata como una bombilla más) o con el Echo Plus, si no necesitarás un puente. En mi caso, lo tengo conectado a un purificador de aire que tengo programado varias horas al día para que se encienda y se apague solo. Y si quiero encenderlo yo, con un "Alexa, enciende el purificador" es suficiente.

Sony A6000

La recomendación de Enrique Pérez

He estado a punto de comprarme la Sony A6000 por 439 euros, ya que estoy detrás de una sin espejo económica. He estado leyendo buenas críticas, por el nivel de enfoque principalmente y tener un cuerpo relativamente compacto. Pero lo cierto es que he aguantado las ganas.

Fire Stick TV

La compra de Anna Martí

Tenía claro que quería un 24,99 euros para complementar el Chromecast que ya tengo, porque así puedo ver todos los servicios de streaming que tengo en el televisor (y alguna otra cosilla). Como lo que también suponía era que Amazon rebajaría éste y otros productos propios con motivo del Prime Day, decidí esperar al no ser algo que me urgiese ni de necesidad. Y la jugada me ha salido bien porque sí ha habido algo de rebaja.

Logitech C920 HD Pro

La compra de Antonio Ortiz

Bueno, bonito y muy barato. La Logitech C920 HD Pro (39,99 euros) es perfecta para viodeconferencia y más que suficiente para grabarme y luego publicar intervenciones en podcasts y similares

Barra de sonido LG SK8

La recomendación de Anna Martí

Lo que también me interesaba ver eran las barras de sonido porque buscaba algo para potenciar el audio en el salón sin mucho trasto y mucho cable, aunque la verdad es que lo pensé un poco tarde y ahora mismo no me viene bien gastarme ese dinero. Si no hubiese caído la LG SK8 (219,99 euros), ya que hay una rebaja considerable y tengo buen feedback de las barras de sonido de esa marca.

Disco duro externo Seagate de 5 TB

La recomendación de Yúbal Fernández

Hay dos tipos de personas, los que les gusta tener un buen y gran disco duro en su ordenador para guardarlo todo, y los que quizá no necesitan tenerlo todo almacenado localmente, pero sí quiere tener una nube con capacidad o un disco duro externo en el que hacer copias de seguridad.

Hace unos años tener mucho almacenamiento en formato portátil era bastante costoso, pero ahora cada vez es más barato, y desde luego que tener este Seagate de 5 TB por apenas 109,99 euros lo convierte en una oferta casi imprescindible para quienes quieran espacio de sobra a largo plazo para las copias de uno o varios ordenadores, o para esos datos que no sueles necesitar pero que te gusta tener a mano por si acaso.

Bose - SoundLink II

La compra de Javier Jiménez

La música y yo, como han sufrido decenas de pistas de baile, no nos llevamos bien. Soy tan arrítmico que tengo dificultades para tararear sin problemas la cancioncilla del Mercadona y, sin embargo, llevo desde hace unos meses buscando unos auriculares inalámbricos porque, al final, aunque sea para sentarte en un banco y fingir que estás escuchando música… siempre hacen falta unos auriculares. Así que me he decidido a comprar estos Bose - SoundLink II 154,99 euros porque no solo dan el pego, sino que por su relación calidad-precio me permiten incluso escuchar música bastante bien por si un día me da por ahí. Hay que estar preparados para la llamada de C. Tangana.

Xiaomi Mi A2

La recomendación de Laura Sacristán

De momento, no he comprado nada para mí ni para nadie, pero me está tentando mucho el Xiaomi Mi A2 (135,57 euros) para regalárselo a mi padre. Entre otras prestaciones, este teléfono de Xiaomi viene con Android One, una pantalla FullHD+ de 5,99 pulgadas, doble cámara de 20 MP + 12 MP y carga rápida, además del procesador Snapdragon 660, lector de huellas y reconocimiento facial.

Concretamente, el modelo que me interesa es el que viene con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, y en color azul. Tiene un precio oficial de 279 euros, pero hoy está en Amazon con una rebaja de más de 100 euros.

Sony A7 II

La recomendación de Jesús León

Sony A7 III es una cámara muy codiciada y con la que la marca ha logrado un modelo redondo, gran calidad general que está convenciendo a muchos. Pero si queremos apostar por el sistema de Sony gastando lo menos posible, la oferta (en Amazon Prime Day) del cuerpo de la Sony A7 II (999 euros) es de lo más tentador. Un cuerpo de cámara full frame sin espejo por ese precio es un ofertón.

Amazon Echo

La compra de Álex Cánovas

Lo cierto es que compré uno para mí cuando salieron a la venta y me parece tan útil que este ya es el segundo Amazon Echo (59,99 euros) que regalo. En mi caso lo uso a diario para controlar por voz la iluminación del salón, pero también le envío música desde Spotify y suelo pedirle también que me avise de varias cosas recordatorios o alarmas. El primero que regalé fue muy bien recibido y sé que le están sacando partido con llamadas entre dispositivos sin tener que usar el móvil, listas de reproducción de artistas y más. Y espero que este otro tenga la misma buena acogida.

Microsoft Office 365

La compra de Frankie MB

A estas alturas, el Prime Day es como ese gran centro comercial en el que entras por un artículo, sales con dos y te quedas con el ánimo de regresar esa misma tarde. En mi caso, la compra que tenía mirada de antemano era la renovación de 12 meses de Microsoft Office 365 para casa (6 usuarios), la cual me ha salido por 49,49 euros.

