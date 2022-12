Disfruta de tu PlayStation 5 antes de que acabe el año con este pack con God of War y otros dos juegos más un segundo Dual Sense

Aunque no te va a llegar a tiempo para Navidad, sí se te ha agotado la paciencia para esperar más o quieres regalar una PlayStation 5 para el Día de Reyes, aquí tienes una opción que no es de las más baratas, pero sí de las más completas. Tienes el pack God of War Ragnarok con otros 2 juegos y un segundo DualSense por 853,90 euros con envío gratuito.

Pack PS5 God of War Ragnarok + The Last of US Parte I + Horizon Forbidden West + DualSense extra PVP en El Corte Inglés 853,90€

Comprar el pack PlaySation 5 con 3 juegos y dos DualSense al mejor precio

Con esta compra, como decimos, te llevarás el Pack PlayStation 5 con God Of War Ragnarok, junto con otros dos juegos y un segundo DualSense al precio de 853,90 euros. Dicho pack no lleva rebaja alguna, aunque lo que es realmente digno de mención es que El Corte Inglés nos la entrega antes del jueves 29 de diciembre sin gastos de envío. Puede que no la tengamos para Navidad, pero al menos sí que la disfrutaremos a no mucho tardar e incluso podrá ser. nuestro regalo de Reyes.

Como decimos, hablamos de un completísimo pack que nos ofrece la PlayStation 5 en edición estándar, con soporte para discos físicos y cuyo precio oficial es de 549,99 euros (sin God of War). Pero la consola de este completo bundle es la de la Edición con God Of War Ragnarok que, eso sí, se incluye como código de descarga y no en formato físico.

Pero si que la acompañan en formato físico la remasterización para PS5 de The Last of Us Parte I, para ponernos al día de las aventuras de Ellie y Joel ahora que tenemos la serie de HBO a la vuelta de la esquina y Horizon Forbidden West.

El pack se redondea sumando a los tres juegos triple A un segundo DualSense para tener siempre uno con la batería a tope o para poder jugar en compañía.

Y por supuesto, no se nos olvide que nos estaremos haciendo con la consola más buscada de la nueva generación, con la que Sony nos ofrece unas potentes CPU y GPU y compatibilidad con la tecnología de ray tracing. Además, con el correspondiente televisor con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos, en 4K a 120 fps con tecnología HDR.

