Dale una segunda vida a tu viejo portátil o PC con este veloz SSD de Crucial con 480 GB por sólo 37 euros

Si tienes un portátil (o sobremesa) viejo, que va muy lento, no tienes por qué cambiarlo aún. Si todavia no has sustituido su disco duro por un SSD, con dicho cambio conseguirás que parezca un equipo (casi) nuevo. Si además quieres hacerlo por poco dinero, puedes hacerte con un Crucial BX500 de 480 GB por sólo 37,99 euros.

Rozando su precio más bajo hasta la fecha (de sólo un par de euros menos), este SSD suele tener un precio de 46,99 euros, así que, comprándolo ahora en Amazon, nos eataremos ahorrando 9 euros al llevárnoslo por 37,99 euros. Además el envío es gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Como ya sabrás a estas alturas, con un SSD como este Crucial BX500 CT480BX500SSD1 se le puede dar una segunda juventud a un viejo PC o portátil y aumentar significativamente su rendimiento.

En este caso, hablamos de un SSD en formato 2,5 pulgadas, el mismo factor de forma que el de los discos duros HDD habituales en la mayoría de portátiles, por lo que podemos usarlo sin problema tanto en éstos como en ordenadores de sobremesa, aunque en éstos últimos, quizás necesitemos de un caddy para anclarlo debidamente en el interior del equipo.

Este modelo dispone de conexión SATA, lleva memoria de tipo 3D NAND y es capaz de alcanzar velocidades de lectura de hasta 540 MB/s y de escritura de hasta 500 MB/s, velocidades muy superiores a las de un disco duro mecánico, el habitual en la mayoría de equipos y nos ofrece 480 GB de capacidad.

