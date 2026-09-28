Crisis de memoria o no, este portátil gaming vuelve a su precio más bajo: 32 GB de RAM, RTX 5060 y pantalla OLED

Se ha puesto muy difícil montar un PC gaming desde cero. La culpa la tiene lo de siempre: el precio actual de la memoria RAM y el almacenamiento. Es un mal momento para ello, pero no quiere decir que no haya alternativas para hacernos con un ordenador para jugar. Y en este caso, lo más económico es buscar un ordenador portátil que, a poder ser, tenga un buen descuento. Este de Lenovo encaja en esa descripción: PcComponentes lo tiene disponible por 1.299 euros.

Portátil Lenovo Legion 5 15AHP11 OLED 15.3" AMD Ryzen 7 250 32GB 512GB SSD RTX 5060 FreeDOS PVP en PcComponentes — 1.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming con pantalla OLED para jugar durante años

El PVP de este portátil, el Lenovo Legion 5 15AHP11, es de 1.599 euros. El descuento de 300 euros que tiene ahora mismo en los Días Naranjas de PcComponentes lo lleva de vuelta a su precio mínimo histórico, por lo que tenemos una muy buena oportunidad para hacernos con él. Es ideal si buscas algo para jugar durante años a 1080p y te interesa especialmente que tenga una pantalla OLED con una tasa de refresco de 165 Hz.

Este tipo de pantallas, capaces de mostrar un color negro puro y un gran contraste, son ideales para videojuegos. Además, el ordenador trae una RTX 5060, una tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA que nos permitirá utilizar el DLSS en los juegos compatibles, tecnología que permite mejorar el rendimiento sin perder apenas calidad gráfica.

A lo anterior, debemos sumarle 32 GB de memoria RAM de tipo DDR5, un procesador AMD Ryzen 7 250 y un SSD de 512 GB. Cabe destacar del mismo que es compatible con WiFi 7, algo que no solemos ver en todos los equipos de este tipo. Eso sí, hay que tener en cuenta que viene sin sistema operativo instalado de serie, algo que tendremos que hacer nosotros mismos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla OLED: Este tipo de pantallas son ideales para videojuegos de todo tipo, especialmente para títulos inmersivos de un solo jugador.

Este tipo de pantallas son ideales para videojuegos de todo tipo, especialmente para títulos inmersivos de un solo jugador. Hardware para jugar durante años: Su combinación de GPU, CPU y memoria nos permitirá jugar durante años. Especialmente si tenemos en cuenta el DLSS. ❌ LO PEOR Viene sin sistema operativo: Este equipo no trae Windows ni ningún otro sistema operativo instalado de serie.

Este equipo no trae Windows ni ningún otro sistema operativo instalado de serie. Es pesado: Como la gran mayoría de ordenadores portátiles, este de Lenovo es un equipo pesado. Podrás moverlo a donde quieras, pero no será del todo cómodo llevarlo en la mochila. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo ordenador gaming, quieres que tenga hardware actual y la pantalla OLED es una prioridad para ti. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un ordenador más ligero, quieres un equipo más potente (con una RTX 5080, por ejemplo) o que tenga más almacenamiento.

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Imágenes | Lenovo

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