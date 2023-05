Comprar un aire acondicionado portátil es más barato que uno con instalación, pero este del outlet de MediaMarkt cuesta aún menos

Para aquellos que, o bien no pueden o no quieren gastarse mucho dinero en un aparato de aire acondicionado y en su instalación, o que simplemente no quieren estar sujetos a usarlo en una única habitación, la solución es clara: los aparatos de aire acondicionado portátiles son más económicos y además se pueden mover. Si además recurrimos a tiendas como el outlet de MediaMarkt en eBay, podemos hacernos con uno como este OK OAC 7022 B por muy poco dinero. 159 euros concretamente.

Aire acondicionado portátil - OK OAC 7022 B, 755 W, R290, 63 dB, -17-30° C, Hoy en Ebay por 159,00€

Comprar el aire acondicionado portátil OK OAC 7022 B al mejor precio

Con un precio habitual de 199 euros en la web de la propia MediaMarkt, este aparato portátil nos sale ahora por unos ajustados 159 euros: 40 euros menos con envío a casa por 5,99 euros. Eso sí, el pago lo podemos hacer mediante PayPal, como es habitual en eBay. Se vende como producto en liquidación, sin abrir y completamente nuevo.

El OK OAC 7022 B es un aparto de aire acondicionado que nos ofrece un uso tres en uno, con funciones de aire acondicionado, ventilador y deshumidificador.

Con 755 W, es capaz de ofrecer 650 frigorías y es apto para habitaciones de un tamaño medio, con hasta 24,3 metros cuadrados y es fácil de transportar de una habitación a otra; toda una ventaja frente a los modelos con instalación.

Viene con mando a distancia para su control y cuenta con función de temporizador y programación.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | OK

En Xataka Selección | Esta freidora de aire de tamaño familiar es una ganga: ahorra en aceite y cocina más sano por menos de 80 euros

En Xataka | ¿Merece la pena comprar una freidora de aire? Pros, contras y cinco modelos destacados