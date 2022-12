Cinco teléfonos baratos de OPPO, Xiaomi, Motorola y Samsung que todavía te llegan a tiempo para regalar en Navidad

Si habías pensado en regalar un smartphone estás navidades y a estas alturas aún no lo has pedido, no te preocupes: aún estás a tiempo de recibirlo. Si además habías pensado en un terminal barato, aquí tienes 5 modelos de Xiaomi, OPPO, Motorola o Samsung que no te van a costar mucho, para que no pierdas tiempo buscando.

OPPO A77 5G

El más caro de la selección es el OPPO A77 5G, un terminal que nos sale por 269 euros en Amazon (con entrega en un día y 80 euros de rebaja sobre 349 los habituales), y por 10 euros menos, a 259 euros en MediaMarkt.

Este modelo nos ofrece una pantalla de 6,56 pulgadas HD+ a 90 Hz, procesador Dimensity 810 con modem 5G, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (es la versión superior), batería de 5.000 mAh con carga rápida a 33W, cámara principal doble con 48 Mp y cámara frontal de 8 Mp.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Por un poco menos, podemos comprar también un Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que Amazon nos deja en 229 euros, con 120 euros de descuento sobre los 349 habituales y entrega en un sólo día y la oferta igualada en PcComponentes.

Hablamos en este caso de la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento de un modelo que lleva una pantalla AMOLED FHD+ de 6,67 pulgadas a 120 Hz, monta un procesador Snapdragon 732G de Qualcomm, nos ofrece una cámara cuádruple com 108+8+5+2 Mp y una frontal de 16 Mp y una batería de 5.020 mAh con carga rápida a 33 W.

Samsung Galaxy M33 5G

Otro smartphone que podemos comprar a buen precio y a tiempo para regalar en Navidad es el Galaxy M33 de Samsung. Amazon lo tiene por sólo 219 euros en lugar de los 359 habituales: nos ahorramos 140 euros comprándolo en estos momentos.

Por ese precio tendremos un terminal 5G con pantalla LCD de 6,6 pulgadas, con resolución Full HD+ a 120 Hz, procesador Snapdragon 750G junto con 6 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB. Su cámara principal es cuádruple con 50 Mp y la batería es de 5.000 mAh.

Samsung Galaxy M33 5G (128 GB) Marrón – Teléfono Móvil Libre Android, Smartphone con 6 GB de RAM [Exclusivo de Amazon] (Versión Española) Hoy en Amazon por 219,00€

Xiaomi Redmi 10A

Más barato nos sale un terminal como el Xiaomi Redmi 10A, que podemos encontrar en Amazon por 129 euros, con entrega a tiempo y una rebaja de 30 euros sobre los 159 habituales.

En este caso tenemos una pantalla de 6,53 pulgadas con resolución HD+, con procesador Helio G25 de MediaTek (sin 5G) o 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en el caso de la variante en oferta. Lleva también una batería de 5.000 mAh, doble cámara trasera con 13 Mp y una cámara frontal de 5 Mp.

Xiaomi Redmi 10A - Smartphone de 3 + 64 GB, Pantalla Dot Drop de 6.53 pulgadas HD+, MediaTek Helio G25, Cámara dual de 13 MP, Batería de 5000 mAh, color gris Hoy en Amazon por 129,99€ PVP en MediaMarkt 140€

Motorola e32s

Por último, el más económico de la selección es el Motorola e32s, que podemos comprar en Amazon por 119 euros, rebajado en 28 euros desde los 147 anteriores y por supuesto, con entrega a tiempo todavía.

En este caso hablamos de un smartphone con pantalla de 6,5 pulgadas HD+ a 90 Hz, procesador Mediatek Helio G37 (sin 5G), con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, batería de 5.000 mAh y una triple cámara principal con 16 Mp.

Motorola e32s, 4/64 GB, Octa Core Mediatek G37, Cámara Triple de 16 MP, Android 12. Pantalla 6,5" 90 HzHD+, batería de 5000 mAh, Dual SIM, Gris (Versión ES/PT) Hoy en Amazon por 119,00€

