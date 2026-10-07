Los cinco chollos en tecnología más populares (hasta el momento) en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon

Quedan ya poco más de 12 horas para que finalice la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Esta es una campaña perfecta para equiparte con los mejores dispositivos con descuentos muy buenos. Solo son ofertas disponibles para clientes Prime y si no lo eres, puedes disfrutar de la prueba gratuita de 30 días. Hemos estado navegando por Amazon y estos son los cinco chollos en tecnología que (hasta el momento) han tenido más éxito en esta campaña.
- Pack Ring Intercom + Ring Cámara interior HD por 30,99 euros: compatibles con Alexa.
- Xiaomi Redmi Note 17 por 225,90 euros: de 6,99 pulgadas y con 256 GB.
- Xiaomi TV F 65 (2025) por 359 euros: de 65 pulgadas y compatible con AirPlay.
- Altavoz inteligente Echo Dot por 29,99 euros: con audio mejorado.
- Kindle Colorsoft (2024) por 164 euros: de 7 pulgadas y con luz integrada.
Xiaomi TV F 65 Pulgadas 2025, 4K UHD Smart TV Fire OS8 HDR10 L65MB-FAEU
Pack Ring Intercom + Ring Cámara interior HD
Si estás pensando en crear tu hogar conectado, este pack que tiene rebajado Amazon es indispensable para ti. Está compuesto por el Ring Intercom y una cámara para interior Ring y puedes comprarlo por 30,99 euros.
El Ring Intercom es un gadget para mejorar tu portero automático y recibir alertas en tiempo real cada vez que alguien llame a tu interfono e incluso abrir la puerta del portal desde el móvil. Es compatible con Alexa y permite crear llaves de invitados. En cuanto a la cámara de vigilancia, sirve para el interior y ofrece imágenes en calidad HD 1080p.
Ring Intercom de Amazon + Ring Cámara interior HD
Xiaomi Redmi Note 17
Si estás pensando en comprar un móvil bueno, bonito y barato, este Redmi Note 17 de Xiaomi es una de las ofertas que está triunfando ahora en Amazon. Su PVP recomendado es de 299,90 euros, pero ahora puedes llevártelo por 225,90 euros en su versión de 256 GB.
Este móvil de Xiaomi cuenta con una pantalla OLED de 6,99 pulgadas y resolución FHD+, además de una batería de gran capacidad de 7.700 mAh y compatible con carga rápida a 45 W. Cuenta con certificación IP65 y el sistema operativo bajo el que funciona es Xiaomi HyperOS 3.
REDMI Note 17, Smartphone 6+256GB, Negro, batería de 7700mAh
Xiaomi TV F 65 (2025)
Otro de los chollos que está triunfando en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon es esta tele de Xiaomi. La Xiaomi TV F 65 (2025) está ahora disponible con un 10% de descuento respecto a su precio medio y puedes comprarla por 359 euros.
Se trata de una smart TV con panel LED de 65 pulgadas con resolución 4K UHD. Viene con sistema operativo Fire TV y Alexa de serie. Monta una RAM de 2 GB y un almacenamiento interno de 32 GB. Esta tele es compatible con HDR10 y también con Apple AirPlay.
Xiaomi TV F 65 Pulgadas 2025, 4K UHD Smart TV Fire OS8 HDR10 L65MB-FAEU
Altavoz inteligente Echo Dot
Cada vez que Amazon celebra esta campaña, uno de los dispositivos que más triunfa es el Echo Dot. En esta ocasión no está siendo diferente y es uno de los chollos en tecnología más vendidos. Ahora, puedes comprar este altavoz inteligente de Amazon por 29,99 euros.
Este Echo Dot ofrece un sonido potente con audio mejorado e inmersivo. Integra Alexa de serie y permite incluso controlar dispositivos de tu hogar digital. Puedes crear sonido estéreo vinculando varios altavoces y, además, cuenta con múltiples capas de control de la privacidad, incluido un botón para desactivar los micrófonos cuando quieras.
Echo Dot (Última generación)
Kindle Colorsoft (2024)
Otro de los dispositivos que más está triunfando en esta Fiesta de Ofertas Prime de Amazon es el Kindle Colorsoft (en su versión de 2024). Su precio recomendado es de 299,99 euros, pero ahora puedes llevártelo con un 45% de descuento, por 164 euros.
El Kindle Colorsoft tiene una pantalla a color de siete pulgadas con un contraste alto. Su batería se carga mediante USB-C y proporciona autonomía para hasta ocho semanas. Además, incorpora luz y es resistente al agua.
Kindle Colorsoft de Amazon 16 GB (modelo de 2024)
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Javier Pastor y Álvaro García (Xataka), Xiaomi, Amazon y Ring
En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa. Cuál comprar y cinco modelos recomendados desde 299 a 18.000 euros
En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más
Ver 0 comentarios