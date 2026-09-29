Cash Converters da un golpe de nostalgia liquidando el iPod Classic con tres años de garantía

Los iPod fueron dispositivos muy prácticos, pero su utilidad quedó bastante relegada tras la llegada de los smartphones. No obstante, somos muchos los que todavía seguimos sintiendo cierta añoranza hacia estos dispositivos de Apple por lo bien que funcionaban. Lo bueno es que, pese a que se dejaron de fabricar hace ya tiempo, todavía podemos comprarlos reacondicionados.

Por ejemplo, a través de eBay, Cash Converters, la popular tienda que vende productos de segunda mano, tiene reacondicionado el iPod Classic (6ª Generación) por un precio de 160,95 euros. Además, la tienda ofrece tres años de garantía.

iPod Classic (6ª Generación) - 160 GB Reacondicionados PVP en Cash Converters (eBay) — 160,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una pequeña pieza de historia para escuchar música

El iPod Classic (6ª Generación) es un dispositivo que mantiene el formato tradicional con una pequeña pantalla en la parte superior y una rueda táctil en la parte inferior. Este último permitía navegar por el menú y aumentar o disminuir el volumen, así como presionar los botones físicos para pausar, reproducir o cambiar de canción.

Este modelo en concreto es el que cuenta con capacidad de 160 GB de almacenamiento interno. Además, cabe añadir que se trata de un producto reacondicionado que, como menciona la tienda, está usado y puede mostrar un deterioro superficial, pero punciona perfectamente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPod Classic (6ª generación) hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : tiene una pantalla y una rueda táctil.

: tiene una pantalla y una rueda táctil. Su configuración de almacenamiento. ❌ LO PEOR Su precio es algo alto. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo externo para escuchar música sin tener que utilizar el móvil, sobre todo si prefieres tener uno con el diseño de este iPod Classic. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres escuchar música desde el móvil, sobre todo en streaming.

También te puede interesar

Apple EarPods con Clavija de 3,5 mm ​​​​​​​ Hoy en Amazon — 16,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Apple AirPods 5 con Estuche de Carga inalámbrica ​​​​​​ Hoy en Amazon — 169,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Andrés Urena en Unsplash, Apple

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados