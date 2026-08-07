Carrefour vende el iPhone 15 por 559 euros: un móvil de Apple muy equilibrado a precio imbatible ahora

Comprar un teléfono de Apple sin desembolsar casi 1.000 euros suele requerir recurrir al mercado de reacondicionados. Sin embargo, ahora, en Carrefour, puedes llevarte un modelo muy equilibrado de la firma de la manzana, el iPhone 15 por 559 euros. Eso sí, para conseguirlo a ese precio, tienes que ser del Club Carrefour (si no, te puedes hacer fácil a través de la web o en tienda) porque si no eres del club, el precio del terminal es de 709 euros.

Un iPhone bueno, bonito y muy barato ahora

El iPhone 15 supuso un salto evolutivo notable frente a sus predecesores directos al heredar varias de las tecnologías clave de la gama Pro del año anterior. Lo más visible en el frontal es la Dynamic Island, que elimina el notch tradicional para dar paso a un elemento interactivo que integra alertas y actividades en tiempo real sin restar espacio útil a su panel Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas.

En el apartado fotográfico, da el salto al sensor principal de 48 MP con estabilización por desplazamiento del sensor. Esto no solo mejora radicalmente el nivel de detalle y la captura de luz en fotografía nocturna, sino que permite realizar un zoom de dos aumentos de calidad óptica sin necesidad de contar con un teleobjetivo dedicado.

Su corazón es el chip A16 Bionic, un SoC de solvencia contrastada que garantiza un rendimiento fluido en juegos de alta exigencia, edición de vídeo y multitarea, además de asegurarte soporte de actualizaciones de iOS durante muchos años. A estos se le suma la llegada del conector USB-C, permitiendo utilizar el mismo cable de carga que el resto de tus dispositivos.

⚡ EN RESUMEN: oferta para iphone 15 hoy ✅ LO MEJOR Gran salto fotográfico: el sensor de 48 MP y el zoom 2x de calidad óptica marcan la diferencia en el uso diario.

el sensor de 48 MP y el zoom 2x de calidad óptica marcan la diferencia en el uso diario. Avanzado diseño y ergonomía: su trasera de cristal infusionado con acabado mate y bordes redondeados ofrece un agarre excelente en 6,1 pulgadas. ❌ LO PEOR Tasa de refresco limitada a 60 Hz... La pantalla mantiene los 60 Hz estándar frente a los 120 Hz que ya son habituales en la competencia Android de este precio.

La pantalla mantiene los 60 Hz estándar frente a los 120 Hz que ya son habituales en la competencia Android de este precio. Carga rápida modesta... La velocidad de carga wired se queda por debajo de los estándares actuales de la gama alta. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres entrar al ecosistema iOS sin gastar de más. Es ideal para quien busca la experiencia completa de un iPhone moderno (Dynamic Island, USB-C, buenas cámaras) pagando casi la mitad de lo que cuesta el modelo más reciente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un usuario exigente con los 120 Hz (ProMotion). Si vienes de una pantalla con tasa de refresco fluida a 120 Hz o juegas a títulos competitivos en movilidad, la pantalla de 60 Hz te resultará un paso atrás.

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Imágenes | Webedia y Apple

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