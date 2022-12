Más barata todavía: la Nintendo Game&Watch: The Legend of Zelda ofrece diversión para gamers nostálgicos por 20 euros

¿Sin ideas para regalar en Reyes? ¿Tienes algún jugón nostálgico en casa? Pues no te lo pienses: MediaMartk tiene más rebajada todavía la Nintendo Game & Watch edición Legend of Zelda. Ahora puedes llevarte la consola portátil retro por sólo 20,99 euros.

Con un precio habitual de 49,90 euros, esta pequeña consola se vende normalmente en MediaMarkt por 29,99 pero ahora nos ahorraremos 9 euros extra, llevándonosla por sólo 20,99 euros. Al precio, eso sí, hay que sumar 1,99 euros por los gastos de envío, aunque podremos evitarlos si elegimos la recogida en tienda, asegurándonos así que la tendremos a tiempo para Reyes.

Seguro que ya la conoces, sobre todo si viviste aquella época o si eres un nostálgico de los videojuegos: esta Game&Watch: The Legend of Zelda de Nintendo rememora las pequeñas consolas de tipo game & watch de los 80. En este caso, conmemora el 25 aniversario de la saga de Zelda, con 4 juegos en total: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link's Awakening más el minijuego Plaga de Topos. Todos en versiones prácticamente originales en inglés o japonés.

Se puede usar también como reloj y cronómetro de sobremesa, pero sobre todo, en estas fechas, será el regalo perfecto para los nostálgicos, un dispositivo que los fans de Zelda apreciarán especialmente, y todo ello con un precio más que económico.

