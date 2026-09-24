Amazon tiene, por 16,28 euros, estos auriculares que son perfectos para hacer deporte. Son ligeros, cómodos y tienen mucha batería

Hoy en día podemos encontrar auriculares que podemos utilizar para diversos momentos y los Ugreen HiTune S3, que además están de oferta, son perfectos para aquellos momentos en los que queremos hacer ejercicio. No son muy caros, aunque hoy los podemos tener en casa más baratos con la oferta de Amazon que los deja por 16,28 euros.

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Unos auriculares cómodos y con buena batería

Los Ugreen HiTune S3 son unos auriculares Bluetooth que destacan sobre todo por su diseño, permitiendo que podamos colocarlos en las orejas sin tener que introducirlos (como en auriculares con puntas de silicona) en el oído. De esta forma no nos aislamos tanto del entorno.

Además, este formato de pinza que tienen los auriculares hace que estén mejor sujetos, lo cual es interesante si lo que queremos es salir a correr o hacer ejercicio al aire libre. Y no podemos obviar otra de las características más importantes de estos auriculares, y es que son bastante ligeros al pesar 5,3 gramos.

Entre otras cosas, los auriculares vienen con conectividad Bluetooth 5.4, incorporan controladores de 12 mm y ofrecen resistencia al agua y al sudor gracias a la certificación IPX5. Además, ofrecen una autonomía de hasta 30 horas de uso con el estuche de carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta de Ugreen HiTune S3 hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : son cómodos y se ajustan bien a las orejas.

: son cómodos y se ajustan bien a las orejas. Su batería : hasta 30 horas de autonomía teórica.

: hasta 30 horas de autonomía teórica. Son muy baratos. ❌ LO PEOR La calidad de audio es justita. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares Bluetooth para hacer ejercicio, sobre todo si vas a salir a correr o utilizarlos en exteriores. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los quieres utilizar en el transporte público, ya que para estos entornos es recomendable que cuenten con una buena cancelación de ruido.

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Imágenes | Ugreen

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