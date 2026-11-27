¿Merece la pena esperar a última hora de Black Friday para renovar móvil? Normalmente, te diríamos que las mejores ofertas no suelen durar hasta los últimos días de noviembre, pero de vez en cuando encontramos algún chollo flash el último viernes del mes. Y en esta ocasión, dicho chollo está protagonizado por el Pixel 11: ha caído hasta los 685 euros en su versión de 512 GB.

Google Pixel 11 - Smartphone Android libre - Glaciar, 512GB | Con Gemini Intelligence, batería de más de 30 horas y pantalla Super Actua de 6,3" Amazon — 685,00 € Acaba en 23 h 59 min El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Uno de los mejores móviles pequeños de 2026

Lo habíamos visto rebajado en otras ocasiones, pero generalmente el Pixel 11 que tenía buen descuento siempre era el de 256 GB. En esta ocasión, le ha tocado al que más almacenamiento tiene, que se queda ahora mismo en su precio mínimo histórico. Aunque eso sí: solo en un color y, según indica Amazon en la página del móvil, parecen no quedar demasiadas unidades.

Estamos ante un móvil compacto que apenas pesa 195 gramos y que tiene 7,6 milímetros de grosor. Su pantalla, que es de 6,3 pulgadas, tiene una tasa de refresco de 120 Hz, buena resolución y un brillo pico de 3.000 nits, por lo que la veremos bien incluso en exteriores durante esos días muy soleados.

A nivel de rendimiento, podemos esperar un muy buen desempeño del móvil en la gran mayoría de tareas gracias al chip Tensor G6 y a sus 12 GB de RAM. Cuenta con un apartado fotográfico top, ofrece una experiencia Android pura y además tiene siete años de actualizaciones garantizadas, por lo que se trata de un móvil longevo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 11 ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Es lo más barato que ha estado hasta ahora.

Es lo más barato que ha estado hasta ahora. 512 GB de almacenamiento: Ideal si te gusta hacer muchas fotos o vídeos.

Ideal si te gusta hacer muchas fotos o vídeos. Siete años de actualizaciones: Es un móvil que nos va a durar mucho tiempo a gran nivel (y actualizado) ❌ LO PEOR 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto, quieres una experiencia Android pura y prefieres que tenga 512 GB de almacenamiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil más grande o que tenga una mayor autonomía.

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