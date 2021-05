El altavoz portátil Bluetooth Bose SoundLink Mini II está más barato que nunca en Amazon por 119,71 euros

Llega el buen tiempo, y con él, si la situación lo permite, se hace más vida en el exterior, reuniones en el jardín, etc. Un poco de música como acompañamiento mientras no moleste a los demás no viene mal, y en ese caso un altavoz Bluetooth es una de las opciones más comunes. El Bose SoundLink Mini II destaca por ser compacto y proporcionar buena calidad de sonido, y en Amazon está más barato que nunca por 119,71 euros.

Comprar el altavoz Bluetooth Bose SoundLink Mini II al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 199 euros en Amazon, el altavoz portátil Bluetooth Bose SoundLink Mini II ha alcanzado su precio mínimo histórico en Amazon, y se puede adquirir con un gran descuento de 70 euros en la plataforma que lo deja a 119,71 euros.

Con un peso aproximado de 250 gramos y unas dimensiones de 18 cm de anchura por 5,1 cm de altura y 5,8 cm de ancho, el altavoz portátil Bose SoundLink Mini II proporciona, según el fabricante, un sonido con graves profundos. Se conecta por Bluetooth a los dispositivos, y tiene función de manos libres. Su batería tiene una autonomía aproximada de hasta 10 horas con una sola carga, la cual se puede realizar con la base para casa o un USB/cargador de coche.

