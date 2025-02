Agotado en casi todas las tiendas, PcComponentes tiene el lector de discos para PS5 que andabas buscando

En septiembre del año pasado se presentó la PS5 Pro y una de las cosas que más dio que hablar fue que no tenía lector de discos. Tras la presentación, la unidad de disco para consolas PS5 digitales se agotó en cuestión de horas. Ahora, PcComponentes ha repuesto el stock de este dispositivo, que puedes comprar por 129 euros.

Un accesorio que volverá a agotarse rápido

Este lector de discos para PS5 Digital (tanto la versión Slim como la Pro) es el accesorio ideal si te has comprado alguna de estas dos consolas y luego te has arrepentido por no poder utilizar tus juegos en disco.

Asimismo, podrás ver películas en discos Blu-ray y en DVD. El lector se monta en el panel lateral. De su diseño, se puede destacar que es en blanco y con acabado mate. Además, es muy fácil de colocar como ya hemos indicado.

En cuanto a su instalación, se realiza de forma automática al iniciar la PS5 e introducir los datos de tu cuenta PlayStation Network. Como es lógico, necesitarás una conexión a Internet para poder emparejar esta unidad de disco con tu consola.

Algunos juegos de PS5 para probar el lector de discos

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pixabay y Sony

