A precio de outlet el Xiaomi Watch S4 de 41 mm más caro con correa milanesa y un acabado en dorado

Algunos dispositivos varían de precio dependiendo de su configuración, de su color y, en el caso de los smartwatches, de su correa. Y el ejemplo perfecto es el Xiaomi Watch S4 en su versión de 41 mm que ahora mismo se encuentra en Amazon por 139 euros, el precio más bajo hasta la fecha.

Con acabado en dorado y a precio mínimo histórico

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm está disponible en varios colores, siendo el modelo con acabado en dorado el más caro (su precio oficial asciende hasta los 219,99 euros). En este caso tenemos un reloj con correa milanesa en su versión más pequeña, por lo que es ideal para aquellas personas con muñecas delgadas.

El reloj es muy elegante, pero no se olvida de algunas funciones orientadas al deporte, como es el caso de sus más de 150 modos deportivos. En el lateral nos encontramos con una corona giratoria de lo más práctica para acceder a algunas funciones, además de un botón con función de SOS de emergencia.

Entre otras cosas, este reloj permite enviar y recibir llamadas (incluye altavoz y micrófono), viene con el sistema operativo HyperOS de Xiaomi, cuenta con NFC, incluye un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física y su autonomía es de algo más de una semana.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi watch s4 (41 mm) hoy ✅ LO MEJOR Su diseño compacto con correa milanesa en dorado.

Su precio, ya que es el más bajo hasta el momento. ❌ LO PEOR Su autonomía no está mal, pero se queda lejos de otras alternativas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj pequeño que destaque tanto por su diseño como por lo útil que resulta sus botones (y la corona giratoria). También es interesante para realizar deporte. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un reloj grande. En ese caso es mejor apostar por el modelo base (Xiaomi Watch S4) o por la nueva generación del Xiaomi Watch S5.

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Imágenes | Xiaomi

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