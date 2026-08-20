A precio de outlet la tele Hisense para cine o gaming que cuenta con tasa de refresco de 144 Hz, Dolby Vision y Dolby Atmos

Hoy en día podemos encontrar buenos televisores que tienen precios muy ajustados, sobre todo cuando se encuentran de oferta. Y hoy precisamente en PcComponentes podemos comprar la Hisense E7Q Pro por un precio de 484,80 euros en lugar de 899 euros.

Hisense E7Q Pro (55 pulgadas) PVP en PcComponentes — 484,80 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor bueno, bonito y ahora mucho más barato

La Hisense E7Q Pro es una smart TV que incorpora un panel con tecnología QLED y una diagonal de 55 pulgadas. Algunas de sus tecnologías están orientadas al gaming, como es el caso de su tasa de refresco de hasta 144 Hz, su HDMI 2.1 o su modo Juego Pro y su tecnología FreeSync Premium Pro.

Esto es ideal para aprovechar al máximo las características que ofrecen consolas actuales como la PlayStation 5 o la Xbox Series X, que ofrecen una relación de resolución 4K y tasa de fotogramas por segundo de hasta 120 fps, ofreciendo de esta forma una experiencia más completa.

También es un buen televisor para consumir contenido de cine y series, ya que el televisor es compatible tanto con Dolby Atmos, para tener una experiencia inmsersiva de sonido, como con Dolby Vision IQ y HDR10+. Además, cabe añadir que el televisor ofrece ángulos de visión de 178º e incorpora dos puertos HDMI 2.1.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Hisense E7Q Pro hoy ✅ LO MEJOR Es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos .

. Incorpora dos puertos HDMI 2.1 .

. Su tasa de refresco es de hasta 144 Hz. ❌ LO PEOR Su sistema operativo no es tan completo como otras alternativas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor orientado al gaming que también ofrezca una buena experiencia consumiendo cine y series. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres tener la mejor experiencia de cine y no tanto de gaming. En este caso es recomendable apostar por un televisor OLED o uno MiniLED.

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Imágenes | Hisense

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