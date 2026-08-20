HOY SE HABLA DE

A precio de outlet la tele Hisense para cine o gaming que cuenta con tasa de refresco de 144 Hz, Dolby Vision y Dolby Atmos

Una smart TV de 55 pulgadas que es muy completa para lo poco que cuesta

Hisense E7q Pro
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2695 publicaciones de Alberto García

Hoy en día podemos encontrar buenos televisores que tienen precios muy ajustados, sobre todo cuando se encuentran de oferta. Y hoy precisamente en PcComponentes podemos comprar la Hisense E7Q Pro por un precio de 484,80 euros en lugar de 899 euros.

Hisense E7Q Pro (55 pulgadas)

Hisense E7Q Pro (55 pulgadas)

PVP en PcComponentes — 484,80
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor bueno, bonito y ahora mucho más barato

Hisense E7q Pro Pccomponentes

La Hisense E7Q Pro es una smart TV que incorpora un panel con tecnología QLED y una diagonal de 55 pulgadas. Algunas de sus tecnologías están orientadas al gaming, como es el caso de su tasa de refresco de hasta 144 Hz, su HDMI 2.1 o su modo Juego Pro y su tecnología FreeSync Premium Pro.

Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros
En Xataka
Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros

Esto es ideal para aprovechar al máximo las características que ofrecen consolas actuales como la PlayStation 5 o la Xbox Series X, que ofrecen una relación de resolución 4K y tasa de fotogramas por segundo de hasta 120 fps, ofreciendo de esta forma una experiencia más completa.

También es un buen televisor para consumir contenido de cine y series, ya que el televisor es compatible tanto con Dolby Atmos, para tener una experiencia inmsersiva de sonido, como con Dolby Vision IQ y HDR10+. Además, cabe añadir que el televisor ofrece ángulos de visión de 178º e incorpora dos puertos HDMI 2.1.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Hisense E7Q Pro hoy

 LO MEJOR

  • Es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.
  • Incorpora dos puertos HDMI 2.1.
  • Su tasa de refresco es de hasta 144 Hz.

❌ LO PEOR

  • Su sistema operativo no es tan completo como otras alternativas.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor orientado al gaming que también ofrezca una buena experiencia consumiendo cine y series.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres tener la mejor experiencia de cine y no tanto de gaming. En este caso es recomendable apostar por un televisor OLED o uno MiniLED.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+

Hoy en Amazon — 38,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Hisense HS3100 - Barra de Sonido 3.1, 480W, Dolby Audio, DTS Virtual X, Bluetooth 5.3, HDMI ARC/Optical/AUX/USB, 6 Modos de Sonido, Modo TV, EzPlay

Hisense HS3100 - Barra de Sonido 3.1, 480W, Dolby Audio, DTS Virtual X, Bluetooth 5.3, HDMI ARC/Optical/AUX/USB, 6 Modos de Sonido, Modo TV, EzPlay

Hoy en Amazon — 126,65
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Hisense

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa 2026. Cuál comprar y 9 modelos recomendados desde 299 hasta 5.999 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios