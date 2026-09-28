A precio de liquidación el robot aspirador que también friega el suelo. Tiene hasta dos horas de autonomía y tecnología LiDAR

PcComponentes está celebrando los nuevos Días Naranjas con ofertas en dispositivos electrónicos y de entretenimiento, pero además durante toda la semana publicará una oferta exclusiva que tendrá una duración de tan solo 24 horas. La oferta de hoy lunes es la del Roborock Q10VF, un robot aspirador que ahora mismo se puede comprar por 209 euros. Eso sí, al añadirlo al carrito, se queda por 199 euros.

Incluye base de autovaciado

El Roborock Q10VF tiene en PcComponentes un precio recomendado de 399 euros, por lo que hablamos de un descuento superior al 47%. De esta forma, podemos tener en casa un modelo con función de aspiración y fregado bastante completo y por un precio que no habíamos visto hasta ahora.

Este modelo en concreto viene con una base de autovaciado con depósito de polvo. También cuenta con tecnología LiDAR, lo que significa que es capaz de mapear las habitaciones para que podamos elegir desde la app cuáles son las que queremos que aspire o friegue.

El robot aspirador también cuenta con cepillos (principal y lateral) con sistema JawScrappers, prometiendo de esta forma evitar obstrucciones por el pelo de mascota. También ofrece una autonomía de hasta dos horas y detecta alfombras de forma automática elevando las mopas para evitar que se mojen.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Roborock Q10VF hoy ✅ LO MEJOR Su doble función de aspiración y fregado.

de aspiración y fregado. Tiene tecnología LiDAR .

. Es compatible con Alexa, Google Home y Siri. ❌ LO PEOR Su base de autovaciado es pequeña. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador por menos de 200 euros que sea capaz de aspirar y fregar, que pueda mapear las habitaciones de la casa y que tenga una buena autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un modelo con una base de autovaciado grande y que tenga depósito de polvo y agua.

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Imágenes | Roborock

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