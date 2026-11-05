32 GB de RAM DDR5, RTX 5070 y pantalla OLED: así es este portátil rebajado de MediaMarkt que se adelanta al Black Friday

El Black Friday adelantado que tenemos en varias tiendas nos está dejando ofertas muy interesantes este principio de mes. Muchas de ellas están protagonizadas por PC gaming o portátiles para jugar, por lo que es un momento ideal para estrenar ordenador. Si estás buscando uno de estos últimos, este portátil Acer de MediaMarkt te puede encajar muy bien: está rebajado hasta los 1.799 euros, siendo este su nuevo precio mínimo histórico.

Portátil gaming - Acer Predator Triton 14 AI PT14-52T-91LV, 14.5" WQXGA+, Intel® Core™ Ultra 9 288V, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX™ 5070, FreeDOS PVP en MediaMarkt — 1.799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming para jugar a 1080p o 1440p

Aunque el PVP de este portátil gaming es de 2.799 euros, es cierto que lo hemos visto rebajado en otras ocasiones. Sin embargo, el precio en todas ellas rondaba entre 2.100 y los 2.000 euros, por lo que realmente estamos ante un buen descuento. Se trata del Acer Predator Triton 14 AI PT14-25T-91LV, un portátil gaming potente pensado para jugar a títulos actuales a 1080p o incluso a 1440p.

Es un equipo que tiene una RTX 5070 de NVIDIA como tarjeta gráfica. Esta GPU está pensada para jugar a 1080p o 1440p a juegos actuales con un buen rendimiento, a lo que debemos sumar el DLSS 5. Esto se complementa muy bien con la pantalla del equipo, que es OLED de 14,5 pulgadas y tiene una resolución WQXGA+ (2.880 x 1.800 píxeles) con 120 Hz de tasa de refresco.

El resto de componentes importantes de este portátil gaming son un procesador Intel Core Ultra 9 288V, 32 GB de memoria RAM de tipo DDR5 y un SSD de 1 TB. Todo da lugar a un equipo que tiene lo necesario para durarnos muchos años a buen nivel. Lo único a tener en cuenta del mismo es que viene sin sistema operativo instalado, algo que deberá correr por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta del acer predator Triton ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Es lo más barato que hemos visto este portátil hasta ahora.

Es lo más barato que hemos visto este portátil hasta ahora. Hardware potente y actual: Su combinación de GPU, procesador y memoria hará que nos dure muchos años. Además, tiene pantalla OLED.

Su combinación de GPU, procesador y memoria hará que nos dure muchos años. Además, tiene pantalla OLED. Ligero en comparación con la mayoría de portátiles gaming: Al ser un equipo de 14,5 pulgadas, pesa menos que otros portátiles gaming (1,6 kg concretamente). ❌ LO PEOR Sin sistema operativo: Tendremos que instalarle nosotros el sistema operativo antes de ponernos a jugar.

Tendremos que instalarle nosotros el sistema operativo antes de ponernos a jugar. Su autonomía: Como la gran mayoría de portátiles gaming, su batería puede durarnos muy poco si le exigimos mucho. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil gaming que tenga pantalla OLED y que tenga lo necesario para jugar a 1080p o 1440p. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo que ya venga con sistema operativo instalado de serie o buscas uno que tenga una pantalla más grande.

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Imágenes | MediaMarkt, Acer

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