De 200 a menos de 160 euros: estos auriculares de Huawei son unos de los que más nos han gustado de este 2026

Estamos viendo muy buenos auriculares este 2026. Hace tan solo unos días han llegado los nuevos AirPods 5, aunque muy probablemente tardaremos un poco en verlos por debajo de su PVP. No podemos decir lo mismo de los Huawei Freebuds Pro 5, uno de los mejores auriculares TWS que hemos probado y que podemos comprar en Amazon por 155,48 euros si aplicamos el cupón de descuento que hay disponible en su página.

Sonido sobresaliente, mucha autonomía y cancelación de ruido

Estos auriculares de Huawei tienen un PVP que ronda los 200 euros. El descuento que tienen en Amazon los deja ahora mismo prácticamente en su precio mínimo histórico, que es de 156,20 euros. A cambio, nos estaremos haciendo con unos auriculares TWS muy completos que destacan por tener un diseño elegante y que, incluso en sesiones largas, es bastante cómodo.

A nivel sonoro, podemos esperar un sonido sobresaliente y compatibilidad con LDAC y L2HC 4.0 (aunque eso sí, para esto último es necesario que también tengamos un móvil de Huawei). Además, como ya te contamos en su análisis, tienen la mejor cancelación de ruido activa que hemos visto en unos auriculares de este tipo.

¿Y qué tal andan de autonomía? Estos auriculares de Huawei ofrecen, con la cancelación de ruido activa, en torno a las seis horas de batería. La batería del estuche permite cargarlos un mínimo de dos veces, por lo que no tendremos que cargarlos demasiado si los vamos usando en sesiones cortas cuando vamos al gimnasio o salimos a andar.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los huawei freebuds pro 5 ✅ LO MEJOR Casi precio mínimo: Está a poco más de un euro de su precio más bajo hasta la fecha, algo a tener en cuenta, ya que no llevan ni un año en el mercado.

Está a poco más de un euro de su precio más bajo hasta la fecha, algo a tener en cuenta, ya que no llevan ni un año en el mercado. Una cancelación de ruido top: Tienen la mejor cancelación de ruido activa que hemos probado en este tipo de auriculares.

Tienen la mejor cancelación de ruido activa que hemos probado en este tipo de auriculares. Sonido sobresaliente: Su sonido es sobresaliente, independientemente de si los queremos para escuchar música u otro tipo de contenido. ❌ LO PEOR El mejor códec, solo para móviles de Huawei: Si queremos utilizar el códec L2HC 4.0, es imprescindible tener un móvil del mismo fabricante. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares TWS que tengan una cancelación de ruido sobresaliente con buen sonido y te gusta este tipo de diseño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por otro diseño abierto o con enganche para utilizarlos a la hora de correr o de ir al gimnasio.

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