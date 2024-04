Los 10 regalos tech ideales para madres viajeras este próximo 5 de mayo

El 5 de mayo se celebra el Día de la Madre como cada año y enfocándonos en aquellas madres más aficionadas a viajar de un modo u otro, podemos encontrar una gran oferta de gadgets y dispositivos muy útiles en distintas circunstancias. Vemos algunos de los más recomendables.

Solis Lite by Simo

Este router WiFi de bolsillo no necesita de contrato con ninguna plataforma de telefonía y se convierte en un punto WiFi portátil para llevarte de viaje a cualquier parte. Tiene una batería de 4.700 mAh que ofrece una autonomía de más de 16 horas de conectividad ininterrumpida y también puede usarse para cargar tus otros dispositivos mientras viajas. Se le pueden conectar a hasta 10 dispositivos de forma simultánea. Tiene un precio en Amazon de 179,99 euros.

Solis Lite by Simo, Hotspot WiFi - Router Móvil, 4G LTE, No Requiere Tarjeta SIM, Sin Contrato, Cobertura Doméstica e Internacional Alta Velocidad, Opción VPN & Power Bank Hoy en Amazon — 179,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

INIU batería externa

Se trata de un cargador externo de 5 W que carga más del 60 por ciento de la batería de tu móvil cargada en media hora y hasta el 34% de la del iPad en el mismo tiempo. Tiene salida de 22.5 W con carga rápida PD3.0 & QC4.0. Cuenta con entrada USB Tipo C y puede alimentar a tres dispositivos de forma simultánea. También cuenta con linterna integrada. En Amazon tiene un precio de 29,99 euros.

INIU Power Bank, 22.5W Bateria Externa Carga Rapida 20000mAh, Bateria Portatil PD3.0 QC4.0, Powerbank 3A (USB C Input&Output) LED Compatible con iPhone 15 14 13 12 X Pro Samsung Xiaomi Huawei Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Apple AirTag

El AirTag de Apple es un dispositivo de seguimiento ideal para mantener localizados nuestros objetos en tiempo real. Enlaza de manera rápida y sencilla a través de la aplicación 'Buscar' de nuestro dispositivo móvil, desde donde podemos reproducir un sonido para facilitar la búsqueda del objeto al que hemos añadido la etiqueta. Dispone de certificación IP67 que le hace inmune al agua y trae una pila de botón integrada capaz de ofrecer casi un año de autonomía. Su precio en Amazon es de 30,50 euros.

TESSAN adaptador enchufes

Este adaptador de puertos universal es ideal para las viajeras más habituales e integra dos tipos de puertos USB: el de alimentación del puerto USB-A es de 5 V/2,4 A MÁX. y la alimentación del puerto USB-C es de 5 V/3 A MÁX. Además, también ofrece un adaptador internacional con un puerto de CA. Cuenta con entre 100 y 250 V, con una potencia de hasta 2.500 W y una carga máxima es de 10 A. Tiene un peso y tamaño que cabe en una mano, por lo que es perfecto para viajar con él y cabe en cualquier mochila o maleta. En Amazon tiene un cupón descuento del 12 por ciento que lo deja en un precio final de 20,99 euros.

TESSAN Adaptador Enchufe Universal, Enchufe Universal Viaje con 2 USB y 3 USB C, Adaptador de Viaje para USA, UK, Irland, Austuralia, Cargador para Más de 224 Países, Travel Plugs PVP en Amazon (con cupón) — 20,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy Tab A8

Una tablet siempre es un dispositivo muy útil y socorrido mientras viajamos, permitiéndonos ver contenido o hacer gestiones online de forma cómoda. Esta Samsung Galaxy Tab A8 es una tablet diseñada principalmente para entretenimiento que incorpora un panel TFT de 10,5 pulgadas, la cual se acompaña de una resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 343 nits para poder visualizar el contenido de manera fluida y clara.

Su memoria RAM es de 4 GB y su almacenamiento de 32 GB que puedes ampliar con una tarjeta microSD hasta máximo 1 TB, con el sistema operativo Android 11. Integra cuatro altavoces estéreo que soportan una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos, reconocimiento facial, WiFi 5, Bluetooth 5.0, un puerto USB-C para su carga y GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo para geoposicionamiento. Tiene un precio de 185,99 euros en PcComponentes.

Lexar Professional multilector de tarjetas

Estamos ante un lector tres en uno USB 3.1 que admite los últimos formatos SD, microSD y CompactFlash de alta velocidad (incluido UDMA 7). También es compatible con las tarjetas SD UHS-I, al igual que USB 2.0. Ofrece velocidades de transferencia de hasta 312 MB/s (leyendo hasta cinco veces más rápido que USB 2.0) para tarjetas SD, microSD y CompactFlash (hasta 160 MB/s). También es compatible con UHS-I (hasta 170 MB/s). Tiene un precio en Amazon de 27,09 euros.

Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 USB 3.1 Lector, Hasta 312 MB/s para Tarjeta SD/Micro SD/CompactFlash, 160 MB/s, Adaptador Incluye cable USB tipo C a tipo A (LRW500URBAMZN) Hoy en Amazon — 27,09 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Sony SRS-XB100

Muy compacto y ligero con un peso ínfimo de 0,24 Kg, existen pocos altavoces más cómodos y solventes para llevarlos de viaje que este modelo de Sony. Cuenta con una autonomía que alcanza hasta 16 horas de reproducción e incluye un indicador visual del estado de su batería para saber su nivel de carga, la cual se realiza a través de puerto USB-C.

Su certificación IP67 lo hace resistente al gua, y su recubrimiento UV le prepara para soportar la luz solar intensa. También tiene un micrófono para responder a llamadas. Se conecta mediante Bluetooth 5.3 y podemos vincularlo con un segundo altavoz para disfrutar de un sonido estéreo. Tiene un precio actual en Amazon de 47,00 euros con el envío sin coste adicional.

UGREEN Revodok Hub

Este centro de conexión (o hub) de cinco puertos cuenta con un puerto HDMI 4K, un puerto de carga USB C PD de 100 W, un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0. Es necesario tener en cuenta que la salida HDMI del hub no funcionará si el puerto USB C de tu dispositivo no admite la transmisión de vídeo. Proporciona hasta 100 W de potencia a través del puerto de carga USB C y admite una resolución 4K de hasta 30 Hz compatible con versiones anteriores de 1080p. Su precio en Amazon es de 15,99 euros.

UGREEN Revodok Hub USB C HDMI 4K Adaptador USB C a USB 5 en 1 con 100W PD Carga Compatible con MacBook Pro Air M2 M1 iPad Pro Air iPhone 15 Plus Pro MAX XPS 17 Surface Pro Galaxy Tab S9 Ultra S23 S22 PVP en Amazon (con cupón) — 15,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Amazon Kindle 2022

Las lectoras empedernidas tienen muy fácil viajar con sus lecturas preferidas sin cargar con varios libros al mismo tiempo, ocupando espacio y con el riesgo de perderlos. El Kindle de 2022 es el libro electrónico más popular del mundo, entre otras cosas gracias un peso muy ligero de 158 gramos que nos permite transportarlo sin complicaciones. Incorpora una pantalla de 6 pulgadas que se acompaña de una luz de lectura integrada, la cual podemos ajustar según nuestras necesidades, y de una resolución de 300 ppp.

Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 16 GB para guardar miles de libros y una batería de que alcanza hasta seis semanas de autonomía con una sola carga. Tiene conexión WiFi de doble banda (2,4 GHz y 5,0 GHz) para descargar los libros y un puerto USB de Tipo C para cargarlo. Su precio en Amazon es de 109 euros.

Kindle (modelo de 2022): nuestro Kindle más compacto y ligero, con una pantalla de alta resolución de 300 ppp y 6 pulgadas, y el doble de almacenamiento | Negro, sin publicidad Hoy en Amazon — 109,00 € MediaMarkt — 109,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Crucial X6 2 TB SSD portátil

Este SSD portable tiene una capacidad de almacenamiento de 2 TB, con una velocidad de lectura de 800 MB/s. Sus dimensiones son tan cómodas para llevarlo a cualquier parte que cabe en la palma de la mano y solo pesa 39 gramos. Tiene una velocidad de transferencia de 10 Gb/s y se conecta mediante cable USB 3.2 Gen-2 tipo C a Tipo C. Su precio en Amazon es de 124 euros.

