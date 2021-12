Samsung Galaxy Tab A8 (2021): la nueva tablet de Samsung es más potente, más grande y más enfocada a ver contenido

Samsung no ha querido dejar que termine 2021 sin anunciar una nueva tablet. La compañía coreana ha hecho oficial la Samsung Galaxy Tab A8 (2021), un dispositivo que viene a suceder a la Samsung Galaxy Tab A8.4 (2020) y que, como era de esperar, es más grande, más potente y con más batería.

De acuerdo a Samsung, la tableta estará disponible en color gris, plateado y rosa dorado en Europa a finales de diciembre. A otras regiones llegará en enero de 2022. En lo referente al precio, todavía no se ha desvelado, aunque sí sabemos las versiones en las que estará disponible. Dicho lo cual, veamos qué ofrece la Tab A8 (2021)

Ficha técnica de la Samsung Galaxy Tab A8 (2021)



samsung galaxy tab a8 (2021) dimensiones y peso 246,8 x 161,9 x 6,9 mm

508 gramos pantalla TFT de 10,5 pulgadas Resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles) procesador Octa-core, 2 GHz memoria ram 3/4 GB almacenamiento interno 32/64/128 GB MicroSD de hasta 1 TB cámara trasera 8 MP cámara delantera 5 MP batería 7.040 mAH Carga rápida de 15W sistema operativo Android 11 con One UI conectividad LTE (opcional) WiFi 5 Bluetooth 5.0 USB tipo C GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo otros Jack de 3,5 mm 4 x altavoces estéreo Dolby Atmos Reconocimento facial Samsung Knox precio N/D

Más de todo

Comenzamos hablando del diseño, donde no encontramos excesivas novedades. La Tab A8 (2021) conserva las líneas de los modelos anteriores y de la familia Tab A8, con un acabado sobrio, sencillo y una sola cámara integrada en el propio chasis de la tablet. Destacan sus cuatro altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y la presencia de jack de auriculares, pero por lo demás es una tablet sencilla.

En lo referente a la pantalla, la nueva tablet de Samsung incorpora un panel TFT de 10,5 pulgadas (bastante más grande que la del modelo anterior) con resolución FullHD. Sin ser una pantalla excesivamente pretenciosa, es más que suficiente para ver contenido multimedia o jugar a títulos sencillos, que es realmente para lo que está pensada.

No es una tablet de gama alta, sino más bien de gama media. Eso queda patente en su motor, compuesto por tres o cuatro gigas de memoria RAM, entre 32 y 128 GB de almacenamiento interno y un procesador que, como de costumbre, no ha sido desvelado. Samsung, no obstante, explica que es un octa-core de 2 GHz con un 10% más de rendimiento que la Tab A7 (2020).

Por lo demás, 7.040 mAh de batería (2.040 más que la Tab A8.4 (2020), que no es poca cosa) con carga rápida de 15W (aunque el cargador de la caja es de 7,7W) y un conjunto fotográfico sencillo: ocho megapíxeles en la cámara trasera y cinco en la delantera.

Versiones y precio de la Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

La Samsung Galaxy Tab A8 (2021) llegará en color rosa dorado, gris y plateado a finales de diciembre, por lo que debería estar a la vuelta de la esquina. No se ha desvelado su precio, pero sí sus versiones: 3/32, 4/64 y 4/128 GB.